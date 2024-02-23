台北富邦銀行榮獲金管會首屆「永續金融評鑑」前20%績優銀行

台北富邦銀行永續成果再獲肯定！今(23)日金管會舉辦第一屆「永續金融評鑑」頒獎典禮，表揚2023年在環境、社會、公司治理及永續發展綜合指標四大面向表現優良的金融機構，北富銀從眾多銀行同業中脫穎而出，獲選為前20%績優銀行，彰顯北富銀積極發揮金融專業，全方位落實ESG，以具體行動響應17項聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)。

這次為國內首次大規模對銀行、證券、保險共57家金融機構進行永續金融評鑑，評鑑機制參酌國際標準、現行公司治理評鑑指標項目及做法等，並外聘專家學者協助訂定，相當受金融圈重視。經過初評與複評，最後僅12家入榜，成為排名前20%的績優金融機構。北富銀表示，承襲富邦金控「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，北富銀發展相應的永續金融行動方案，致力氣候風險管理、節能減碳、普惠金融、金融友善等多項議題，計畫性地落實ESG，今年將在既有的永續基礎上，持續擴大應用廣度及深度，讓影響力無遠弗屆。

北富銀積極推動永續經營，內部設有「永續發展執行小組」，由總經理擔任執行長，自上而下引領全體員工落實永續，將永續化為企業DNA。對內，力行節能減碳、採購綠電，2023年累計轉供345萬度，減碳1,706公噸；對外，北富銀更積極發揮金融影響力，善用銀行本業資源，推動產業落實淨零碳排，除了將授信政策導入ESG評量指標，也創新綠色授信融資案型，全力支持企業客戶綠色轉型，2023年主辦多件具市場代表性的綠色聯貸案，包括印度國家銀行10億美元社會責任貸款聯貸案、群創光電400億元及緯創5億美元的永續連結聯貸案等，加計綠建築融資，2023年綠色授信餘額突破2,600億元。此外，2023年北富銀發行社會責任債23億元，累計至當年度年底，共發行綠色債券20億元，架上總計273檔相關基金與海外債，資金規模逾126億元。

北富銀亦投入資金於綠色產業，聚焦「低碳」、「綠能科技」及「綠色債券」三大方向，2023年低碳投資超過3,011億元、綠能科技投資17億元、綠色債券投資181億元，年成長皆超過3%；同年首次制定投資業務的限制性承作項目，鼓勵更符合淨零目標的經濟活動，承諾2040年後不再新增「燃料煤開採/運輸」、「燃料煤發電」、「非典型油氣」中未提出與巴黎協定目標一致減碳轉型計畫的企業，透過行動響應全球「2050淨零碳排」共同願景。

在發揮永續影響力上，北富銀對內打造平等、多元關懷的職場環境，將員工視為永續發展種子，提供具競爭力的薪資福利及人才發展計畫，持續舉辦多樣化促進身心靈健康的講座或活動，提供員工友善、健康的幸福職場；對外串聯社會正向力量，結合非營利組織、社會企業、學校等多方資源，持續關懷社會弱勢、推廣金融教育、倡議身心障礙金融平權等，實踐普惠金融精神。

多年來，北富銀從「教育推廣」、「高齡關懷」及「弱勢支持」三面向著手，落實普惠金融。北富銀自1998年起即舉辦「小富翁理財營」，不僅為國內最早深耕兒童理財教育的銀行，2022年起更陸續舉辦聽語障、偏鄉學童專場，促進兒童理財教育的普及；此外，北富銀開發視障學童專屬的金融培力教材，教材可機器報讀幫助視障學子更有效吸收金融知識，擴大金融教育的多元性。對高齡及身心障礙族群，北富銀優化ATM、分行設施及服務，2023年擴大增設視障ATM，使全台179家分行家家有視障ATM，且將ATM介面優化，放大文字及按鈕、強調顏色對比、延長提款及轉帳功能操作時間，以更貼合高齡及視障者需求；分行則備有各式輔具，以及提供失智、聽語障、視障、心障客戶專屬友善服務，提升其申辦金融業務的便利性及安心感。北富銀多元友善服務與行動，也獲得金管會「公平待客原則評核」前25%績優銀行的肯定。

此外，北富銀亦關注金融防詐議題，主動與刑事局合作開發「鷹眼模型」AI偵測專利技術，並與超過30家銀行分享此技術、聯手阻詐，強化金融安全防護網。此外，攜手馬偕紀念醫院、弘道老人福利基金會，為高齡族群開發「富足人生」桌遊，以平易近人的遊戲推展高齡金融教育、提升識詐能力。

展望2024年，北富銀持續以共融共好理念，加強公司治理及誠信經營、完善資安與防詐網絡、優化員工福利和職場環境，並發揮核心專業、整合外部資源，透過綠色投融資布局及友善服務設計，深化永續金融作為，全速朝「永續金融領航者」目標邁進。