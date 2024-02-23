快訊

彰化小學生三姊弟過馬路遭撞！大姊今生日卻跟死神拔河

翻轉！元宵節後「3生肖」運勢飆升 福澤無邊、錢財富貴擋不住

閨密變小姑！她怨婚後「原形畢露」12年友誼破裂 網不挺：回家當公主

電動板擦機標榜「業界唯一」具有安全感溫裝置？廣告不實遭罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會委員會議決議，富邦媒體科技股份有限公司及可瑞達行銷顧問有限公司於momo購物網銷售電動板擦機商品，廣告宣稱「馬達內設有安全感溫裝置，業界唯一能偵測馬達溫度過高時，自動斷電」，因其他業者之商品亦有相同功能，因此與事實不符，足以影響交易決定之商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處富邦媒體公司及可瑞達公司各新台幣5萬元罰鍰。

公平會調查發現，該商品廣告刊載期間，市面上確有他牌電動板擦機商品亦具有安全感溫裝置，並於網路刊載廣告資訊，且可瑞達公司自承於111年8月刊登廣告前，疏未查證是否已有同業銷售之電動板擦機商品具有上述裝置，足證案關商品並非為「業界唯一」具有該裝置之功能。因此富邦媒體公司及可瑞達公司所為廣告宣稱與事實不符，足以引起一般或相關大眾對該商品之品質產生錯誤認知或決定，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會指出，業者在廣告上使用唯一、第一等最高級用語連結客觀數據或特定功能，應隨時注意廣告刊播內容是否與實際相符，如有錯誤或變更應即時更正，避免觸法。

公平會 富邦媒 廣告

延伸閱讀

獨／基市府重大宣示？NET律師：強登記產權違法提異議

想繼承他的錢 申請變更登記讓舅舅「早媽媽1天死」...法院不准

蘇丹紅辣椒粉燒到蝦味先、緊急下架回收！各通路退貨方式一次看

高雄2線3警官從警35年罹胰臟癌驟逝 妻無法領半餉「關鍵原因曝」

相關新聞

南山擬發次債 上限300億元

為強化財務結構、充實資本，南山人壽昨（22）日經董事會決議，擬發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行上限為新台幣30...

國銀去年放款中小企熱度降溫 銀行局：仍是史上第四大 顯示企業需求仍在

據金管會昨（22）日公布統計，2023年底國銀對中小企業放款餘額9兆7,664億元，全年增加4,831億元，增額是四年低...

微型保單新增產險 大鬆綁

微型保單也拚創新。金管會昨（22）日宣布，同意業者以申請試辦方式，拓展微型保單險種，如目前僅限三類、都是人身保險的微型保...

六壽險相關業績超標

為守護弱勢民眾，金管會自2009年起推動微型保險，截至2023年12月底止，已有28家保險業開辦微型保險，產、壽險有效契...

中租1月每股賺1.16元

中租控股昨（22）日公告自結2024年1月獲利，單月合併稅後純益18.7億元，較去年同期減少10%，每股稅後純益（EPS...

保經業務員衝9萬人 創新高

2024年元月壽險業務員登錄人數出爐，其中，保險業務員人數再度下降，1月較上月減少1,531人，另外，保代、保經則維持正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。