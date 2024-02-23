電動板擦機標榜「業界唯一」具有安全感溫裝置？廣告不實遭罰

公平會委員會議決議，富邦媒體科技股份有限公司及可瑞達行銷顧問有限公司於momo購物網銷售電動板擦機商品，廣告宣稱「馬達內設有安全感溫裝置，業界唯一能偵測馬達溫度過高時，自動斷電」，因其他業者之商品亦有相同功能，因此與事實不符，足以影響交易決定之商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處富邦媒體公司及可瑞達公司各新台幣5萬元罰鍰。

公平會調查發現，該商品廣告刊載期間，市面上確有他牌電動板擦機商品亦具有安全感溫裝置，並於網路刊載廣告資訊，且可瑞達公司自承於111年8月刊登廣告前，疏未查證是否已有同業銷售之電動板擦機商品具有上述裝置，足證案關商品並非為「業界唯一」具有該裝置之功能。因此富邦媒體公司及可瑞達公司所為廣告宣稱與事實不符，足以引起一般或相關大眾對該商品之品質產生錯誤認知或決定，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會指出，業者在廣告上使用唯一、第一等最高級用語連結客觀數據或特定功能，應隨時注意廣告刊播內容是否與實際相符，如有錯誤或變更應即時更正，避免觸法。