百萬神卡加一！富邦momo聯名卡發卡量破百萬 穩站市場最大電商聯名卡

台北富邦銀行今(22)日宣布，「富邦momo聯名卡」發卡量正式突破百萬大關，成為台灣首張躋身「百萬俱樂部」的電商聯名卡。

為感謝百萬卡友的支持與喜愛，年後收假之際，北富銀與momo祭出卡友獨享開工應援，推出「送百萬卡友出國」活動，不限金額刷卡抽東京或紐西蘭雙人來回機票；還有2月26日「momo卡友日」限定加碼，歡慶發卡量破百萬回饋直衝10%。

富邦momo聯名卡具有「不限金額、免登記、無上限」三大回饋優點深受卡友喜愛，2023年momo卡友平均消費次數較全站平均消費次數高出36%。

依據卡友消費大數據分析，2023年下半年海外旅遊相關消費較同期成長116%，為回應mo粉的愛用，即日起至2月29日舉辦「送百萬卡友出國」回饋活動開跑，凡持富邦momo聯名卡不限金額消費並完成登錄，就有機會成為紐西蘭雙人來回機票(共1份)、東京雙人來回機票(共3份)幸運得主，還有Segway電動滑板車、tokuyo美腿機、Lenovo筆電等總價值超過20萬的好禮，且抽獎機會可無限累積，在活動期間內momo站內每消費1筆即獲1次抽獎機會，momo站外通路每消費1筆則直接2次計算，消費次數越多，中獎機會越高。

除有眾多好禮大方送，2月26日「momo卡友日」限時再加碼，一日限定回饋直衝10%！凡當日單筆刷「富邦momo聯名卡」消費滿3,000元並完成登錄，即享限量最高3% mo幣回饋，加上精選1700大品牌最高7%回饋無上限，包含GoPro、LEVIS、iloom、MAKE UP FOR EVER、Philips、SAMSUNG、The North Face、娘家、泰山、力度伸等熱門品牌，回饋加總將高達10%，買好物領好康就趁momo卡友日。

另亦觀察「富邦momo聯名卡」卡友在站外通路的消費較同期亦有56%的成長，因此特別規劃吃喝玩樂相關優惠滿足卡有需求，像是超有感的「海外旅遊最高5%回饋」，於國外實體商店、指定航空公司、訂房平台、旅行社消費刷「富邦momo聯名卡」即享最高5%回饋；還有行動支付「綁定指定支付回饋最高5%」，可先把「富邦momo聯名卡」綁到Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、LINE Pay、街口支付、台灣Pay中，直接帶著手機出門感應或掃碼支付，就有機會享最高5%回饋；愛美食的「富邦momo聯名卡」卡友，現在國內餐廳、精選外送/叫車平台最高5%回饋，無論叫車外出吃飯，或外送在家享用美食亦有最高5%回饋（上述活動皆回饋momo幣並限額需於台北富邦銀行完成登錄）。