將來銀上線TWQR 四大超商最高100%回饋

將來銀行宣布繼1月純網銀推出支援TWQR及台灣Pay的「將來支付」後，24日起客戶透過將來支付到四大超商消費，最高可享100％回饋。

將來銀行指出，行動支付潮流方興未艾，政府瞄準3年內非現金支付交易金額要達10兆遠大目標，為提供給客戶更全面、便利的金融服務，將來銀行已於1月推出in-App支付服務，只要是將來銀行用戶，打開將來銀行App使用「將來支付」並綁定帳戶後，即可在全台支援「TWQR」或「台灣Pay」的特約商店享便捷又快速的行動支付服務。

將來銀行更指出，因超商為民眾最常使用行動支付的場域，今年起卻有多家銀行業者及支付業者中止超商支付服務。為使客戶能在超商使用行動支付又享有高回饋，特別逆勢推出於「四大超商消費，最高享100%回饋」優惠，24日起至6月30日間，以將來銀行App至全台四大超商使用「將來支付」功能，出示條碼付款結帳且單筆消費滿50元以上，享50N點回饋；若是將來銀行新戶則加碼再享3月底前單筆消費滿100元以上，可領100N點回饋。

將來銀行表示，今年推出的「一率雙享」活動倍受歡迎，凡活動期間內新開立將來銀行帳戶，皆可享存90天活儲20萬最高3.5%優利、換算利息逾1,400元，且1元起計息；刷將將卡消費則再享當月刷滿5,000元，指定通路最高享3.5%N點回饋，讓將將粉一率雙享，獲得3.5%存款利率及刷卡回饋雙重優惠。

將來銀行指出，本持著要提供給客戶最優惠、最便利的金融服務精神，未來將持續攜手財金公司及電子支付業者，提供更多元的轉帳、繳費、繳稅等支付服務，提供客戶更全面的支付體驗，讓客戶享受快速及便利的輕鬆付款。