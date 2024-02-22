消費者常用前五名外送平台 兩大龍頭常用度差距擴大是這原因

資策會MIC指出，消費者常用的前五名外送平台，兩大龍頭foodpanda與Uber Eats排名不變，foodpanda小幅成長2.4%、Uber Eats減少1.2%，第三到五名依序為PXGo!小時達、foodomo、蝦皮美食外送。整體而言，foodpanda為所有年齡層常用第一名，且18-25歲、36-45歲使用度超過77%；56-65歲族群在Uber Eats常用度為全年齡層最高、36-45歲常用度最低。資深產業分析師胡自立表示，兩大龍頭常用度差距曾在2022年縮小至12.4%，2023年擴大至16%，接近2021年差距（17%），兩大龍頭在市場經營策略開始出現定位區隔。在行銷策略如廣告代言人的差異，也會影響目標客戶選用，且45歲為一個明顯分水嶺，18-45歲在兩大龍頭的常用度落差可高達兩成，而46-65歲在兩者的常用度差距不到一成。

資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》，調查顯示，2023年有71%網友使用外送，較2022年略減2.3%，使用者之中，訂閱會員小幅成長5%，達38.5%。不同年齡使用者之中，26-35歲、46-55歲皆有逾四成訂閱會員，且46-55歲在2023年新訂戶增加近一成，為全年齡層成長漲幅最大。資深產業分析師胡自立分析，整體訂閱會員有增加態勢，然而消極用戶也同步增加，外送市場正逐漸走向M型化，積極用戶、會員將更傾向加入訂閱與持續使用服務、消極用戶將更傾向回歸實體，甚至取消原有訂閱。

進一步分析會員行為，資策會MIC表示，會員在金額、品項等都有更強的消費潛力，有六成會員外送平均金額超過300元，比例較非會員高13.8%；除此，購買品項更多元，除了餐飲熟食，其他品項也有兩到三成不等的常用度，且外送生鮮雜貨、生活用品較2022年小幅成長。相對的，非會員高度集中在餐飲熟食，且其他品項常用度皆不到一成五。資深產業分析師胡自立表示，針對會員經營，建議業者可考量運用生成式AI優化會員體驗，如根據個人飲食偏好、過往訂單與所在位置等，回饋會員符合偏好的菜單料理與餐廳，或結合AI聊天機器人，快速精準生成回覆用戶問題。

展望2024年，資策會MIC資深產業分析師胡自立表示，業者除了強化會員體驗，也應持續強化非餐飲熟食品項、提高客單價。觀察2023年外送品項，可發現餐飲熟食與其他品項差距依舊高達六成，而生鮮雜貨、生活用品相對具需求潛力，也是業者應持續耕耘的品項。分析客單價，可發現年長者平均外送金額高，然而使用頻率較年輕族群低；年輕族群則是使用頻率高。然而調查顯示，18-35歲用戶有超過九成平均每次外送金額未達600元，如何提升年輕族群客單價，以及提升年長族群黏著度都是關鍵課題。

針對支付工具，資策會MIC指出2023年有明顯變化，55.9%消費者常用信用卡結帳、46.5%常用行動支付，相較2022年68.8%消費者常用信用卡、31.4%常用行動支付，兩大支付工具差距已從將近四成縮小至9.4%，其中行動支付成長高達15.1%，無論會員與否，以行動支付結帳比例皆明顯增加，也顯示出隨著行動支付的日漸普及而帶動外送平台的付款偏好。