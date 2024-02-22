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詐騙橫行！去年全體發卡銀行通報詐欺金額快破33億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
聯合信用卡中心最新統計顯示，112年國內發卡機構詐欺通報金額達32億9,816萬元，相較111年22億3,823萬元增加10億5,993萬元，大幅成長47.4%。信用卡示意圖／美聯社
聯合信用卡中心最新統計顯示，112年國內發卡機構詐欺通報金額達32億9,816萬元，相較111年22億3,823萬元增加10億5,993萬元，大幅成長47.4%。信用卡示意圖／美聯社

聯合信用卡中心最新統計顯示，112年國內發卡機構詐欺通報金額達32億9,816萬元，相較111年22億3,823萬元增加10億5,993萬元，大幅成長47.4%，創有統計以來最高紀錄，顯見發卡機構面對詐欺威脅的壓力顯著增加，在國人刷卡交易金額屢創新高紀錄的同時，該項詐欺通報金額亦同步增加。

其中聯卡中心分析，從新冠疫情發生之後，國人愈來愈習慣非面對面的信用卡交易型態，即使疫後也回不去了，直接造成非面對面交易詐欺通報之態樣居高不下。依據聯卡中心大數據統計資料顯示，112年「非面對面詐欺」類型通報金額占98.3%，其他類型比例皆未超過1%，而盜刷通路主要集中於跨境大型電子商務平台，如Google、Apple、Facebook等。此外，112年也發生多起國內百貨公司APP綁卡盜刷案例，不法集團利用釣魚簡訊誘導消費者點擊騙取卡號資訊進行綁卡交易盜刷，間接影響去年詐欺通報金額增加。

其中針對綁卡盜刷的新詐欺形態，銀行公會去年召集國內發卡行，頒布綁卡身分確認機制之後已有新規定，要求發卡行處理行動裝置綁定信用卡時，需再驗證持卡人手機號碼、綁定完成的提醒通知等方式來防堵詐欺交易，並經由發卡機構積極處理並加強交易驗證、特約商店強化APP安全管理等多重管控措施；聯卡中心也提醒，為避免其他通路類似案例攻擊，今年對於EC特約商店所提供未經有效驗證的會員交易，其資訊安全要求仍有加強管控的必要。

信用卡 盜刷 詐欺

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