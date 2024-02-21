傳辜仲諒將回任中信金董事 吳一揆回鍋任金控副董

司法圈傳出消息，中信慈善基金會董事長辜仲諒前審獲判無罪，為此辜家已備好龐大的律師團，爭取讓辜仲諒第一步先回任中信金董事，等時機成熟再向金管會申請擔任中信金董事長。此外，市場日前也傳出，中信金前總經理吳一揆將在上半年回鍋中信金出任副董事長，以及中信金總經理陳佳文轉升銀行副董事長。

金管會對此表示，辜仲諒重回中信金，不論是擔任董事，或是董事長，都要再向金管會提出申請，尤其外界高度矚目該人事案，即使司法訴訟告一段落，也必須再向金管會正式遞件審查。中信金則回應，「本公司對市場個案傳聞一概不予評論。」

知情人士認為，由於目前政府處於「看守內閣」狀態，對於這種受高度矚目的大型金控大股東結束司法訴訟，回任金控董事，甚至日後出掌董事長的申請案，金管會應不會在520之前有所決定，而整個中信金高層人事，應會和辜仲諒回任中信金董事的期程，一併定案。