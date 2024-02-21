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證交所董座林修銘助力台灣市場：向來台外資分享市場現況與展望

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所董事長林修銘(左)與摩根大通證券董事長陳頌恩(右)於「臺灣CEO-CFO大會」合影。(臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所董事長林修銘(左)與摩根大通證券董事長陳頌恩(右)於「臺灣CEO-CFO大會」合影。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所董事長林修銘受邀擔任2024年摩根大通證券（J.P. Morgan）「臺灣CEO-CFO大會」（Taiwan CEO-CFO Conference）午餐演講講者，帶領相關同仁向來自各國的機構投資人，分享臺灣證券市場現況與2024年展望。

林修銘2月20日以 Capitalizing on Taiwan: A Journey Through the TaiwanCapital Market Updates 為題，分享台灣在全球供應鏈扮演要角，且具有經濟穩定、外資參與度高等特色，2024年將以「壯大市值」、「商品創新及數位轉型」、「強化營運韌性，提振投資者信心」與「拓展永續動能，達成淨零目標」等四大策略作為證交所發展主軸。

林修銘指出，台灣一向以韌性、創新及精進不懈的努力聞名，證交所更將努力發揮特長，使台灣在全球多變環境中成為穩定的燈塔。證交所近年高度重視IR服務，除與券商合辦引資活動，增進上市公司與投資人交流外，林修銘更多次與主管機關連袂前往世界重要金融中心，與外資機構投資人一對一交流，親自分享台灣資本市場最新動態及展望。持續聆聽投資者建議，打造友善外資機構環境。

臺灣 CEO-CFO 大會為J.P. Morgan 年度盛事，本次活動為期兩天（2月19至20日）於台北舉辦，邀集約50家上市公司及180位投資人與會。除邀請專家學者就地緣政治、產業研究趨勢等議題進行交流外，更同步安排多場上市公司與機構投資人的一對一會議，促進雙方對話交流。

證交所

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