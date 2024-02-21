信用卡回饋棄現金轉發點數 助攻500億元點數經濟

從知名品牌到巷口的超商，各行各業都在發點數，台新銀行（ 2887）根據市場資訊推估，在台灣超過半數的人持有各種點數，每年點數發行金額超過500億元，國內四大發卡銀行給予客戶的回饋更是超過八成是點數，點數成為市場行銷顯學，台新銀行預計今年發行1點至少等於1元的台新 Point，搶占百億點數商機。

台新分析自己的數據發現，有點數的客戶通常不會只用一種方式花掉點數，可能折抵消費，例如喝咖啡，或者換取生活上的票券以展延點數到期時間，平均客戶會採用三種方式花掉自己手中的點數，並有超過62%客戶是累積一段時間，產生一筆大點數之後才用掉。

目前的點數通常是1點1元，以方便客戶計算，但如果1點大於1元 ，客戶對點數經濟的參與度會成長10倍，這讓台新發現更大的潛在商機。

台新預計今年發行1點至少等於1元的台新 Point，先從占發卡量1/3的雙狗卡（台新銀行@GoGo 及 FlyGo 信用卡）開始，新權益將回饋調整為具有五大功能的台新 Point（信用卡）外，維持回饋率、更拓寬加碼場域。

台新銀行總經理尚瑞強表示，@GoGo 信用卡的3.8%加碼通路，除了新增網購通路與維持行動支付外，預計新增訂房網來滿足客戶旅遊需求。FlyGo信用卡則持續主攻航空、旅遊、交通產業祭出最高 5%回饋、海外 3%無上限外，預計5%通路將會再新增三 大航空品牌，搶旅遊簽帳。

尚瑞強表示，台新銀推動生活金融生態圈 Richart Life 近4年，提供平台串聯17萬商家與750萬客戶，基礎建設都架設好了，將透過點數串聯生活金融生態圈，與異業夥伴合作大幅提升點數折抵的場域。

台新目前已有太陽卡、玫瑰卡提供點數回饋，兩卡合計每年發放約2億點，預估雙狗卡加入後，每年可以發放20億點，助攻點數經濟。