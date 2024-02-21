台灣金聯平價宅釋出 市價85折

平價住宅又來了。台灣金聯推出「二○二四台灣金聯平價住宅」八十八戶銷售專案，其中有七十一戶位於六都，占總銷售戶數的八成。

台灣金聯表示，若買家符合新青安貸款條件也可申貸，貸款成數上限八成。

台灣金聯連續十四年舉辦平價住宅銷售專案活動，已賣出超過千戶，今年推出案件共八十八戶，八成房屋物件在六都，台北市有十戶，平均每戶售價一千九百零六萬元，新北市廿一戶，平均每戶售價一千四百三十萬元，其他物件則座落於桃園市、台中市、台南市以及高雄市。

平價住宅銷售專案不必加價搶標，房屋明碼標價，如果物件登記申購人數超過一人，四月二日抽籤決定買家。申購方式是向台灣金聯或各地業務處交付申購書，繳交登記手續費一千元及保證金三萬元，也可郵寄申購，申購書連同匯款單影本寄出，才算完成登記申購手續，每人不限申購一戶。如果沒中籤，會退還三萬元保證金。

這批平價住宅中，台北市總價最低的一件十一點九四坪只要八百零一萬元，只要八百萬就能擁台北市門牌，相當吸引人，而且位於林森商圈，走路六分鐘到中山國小站，還是電梯華廈，但沒車位；台北市總價最高的一件位在松山區健康路僑福新邨，權狀四十點二七坪，售價三二一七萬元。

八十八件平價宅中，總價最低的是位於高雄市旗山區旗山大衛營山莊套房，權狀十八點九五坪，售價只要一百三十一萬元，是有電梯的華廈，與大衛營高爾夫球場為鄰。

台灣金聯董事長施俊吉表示，這些物價取得來源有法拍屋，也有標購進來的房舍，例如捷運共構宅，進行整修後標售，訂價依據則是標購價格加上整修、房屋稅、土地稅後計算出成本，並依屋齡狀況等訂價，台灣金聯的獲利在百分之三至百分之十五之間，與市場行情相比，大約打八五折至九五折。台灣金聯表示，雖然房屋來源可能是法拍屋，但都已經過整理，產權清楚，並且保證非輻射屋、非海砂屋、也非事故屋。

施俊吉也表示，八十八戶平價住宅為具有優良的區位地段、生活機能，且交通便捷、全齡化住宅，有透天厝、樓店、電梯住宅、套房等多種類型，如果搭配ＴＰＡＳＳ及青年安心成家優惠貸款等政策方案，購屋可以更輕鬆，例如北北基民眾購屋觸角可延伸至北部共同生活圈的桃園市，房屋價格會比較好入手。