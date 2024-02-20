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只剩7天！兆豐銀刷卡換匯費10元 換10萬日圓省三杯星巴克

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行。圖／聯合報系資料照片
兆豐銀行。圖／聯合報系資料照片

兆豐銀行信用卡線上換匯只收換匯手續費10元優惠案，引起市場同業與主管機關關切，在金管會約談、央行也有所表述後，兆豐銀行20日傍晚緊急喊卡，並且是手續費優惠價與刷卡換匯一併中止，兆豐銀預定21日正式公告，由於牽涉法令有關預告期規定，因此有意刷兆豐信用卡結匯同時享10元優惠手續費的民眾，估計還有大約一周左右時間可以操作，尤其現階段日圓匯率仍處甜甜價，更可趁機搶好康，匯率、手續費兩頭有省就是賺，為出遊日本賞櫻預做準備。

依照兆豐銀官網線上換匯試算，目前換10萬日圓現鈔，以0.2131元牌告價計算約花費新台幣2萬1,310元，沒有手續費優惠的話必須支付換匯手續費約363元，現在促銷優惠則是只收10元，省了353元，而且這2萬多元換匯的款項不必先從存款帳戶扣款，可以等到下個月信用卡帳單來再繳清，不但延後現金支付時間，省下的手續費相當於將近三杯星巴克拿鐵咖啡的價格，對小資族來說相當划算。

兆豐銀刷卡線上換匯是以信用卡預借現金模式辦理，因此限定卡片信用額度10%內可用，而兆豐銀信用卡預借現金除非持卡人當期帳單沒有清償，滾入循環信用，否則其實此筆預借現金並沒有手續費與利息產生，兆豐銀促銷降價單筆10元的手續費，指的是結購外匯現鈔的手續費。不過，在引起議論與主管機關關切後，兆豐銀決定喊卡，21日就會在官網打出公告。

信用卡 兆豐銀行 日圓匯率

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兆豐銀調降刷卡結匯手續費

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