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國銀2023年海外賺破770億元飆高 美國獲利動能卻乏了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
銀行局副局長童政彰說，香港市場2023年賺412.5億元、年增75.5億元，獲利和年增額均是各地區之首。 聯合報系資料照
銀行局副局長童政彰說，香港市場2023年賺412.5億元、年增75.5億元，獲利和年增額均是各地區之首。 聯合報系資料照

受惠國銀在香港、新加坡兩大市場大賺，推升2023年全年國銀海外分子行稅前盈餘772億元，首度衝破700億元大關更寫下史上最佳戰績，是2022年一整年獲利的1.1倍，又以香港市場全年豪賺412.5億元攻頂，貢獻占比逾半，重返國銀「海外獲利金雞母」地位。

也因香港分行獲利飆升，壓縮了新南向市場獲利貢獻占比。新南向市場2023年全年大賺192.2億元續刷新高同時，獲利貢獻占比卻降到25%，「一家香港抵新南向18國市場」。

過去兩年，香港受政治局變動、台商從陸港撤出移往新加坡、和東南亞市場，在2021年時，香港分行獲利貢獻占比一度跌破4成，睽違兩年後，香港的東方明珠地位重新擦亮。

銀行局副局長童政彰說，香港市場2023年賺412.5億元、年增75.5億元，獲利和年增額均是各地區之首，主因利差擴大、利息淨收益增加；銀行主管則說，港幣利率跟著美元走，受惠美國升息讓港幣利息提高、存款量大增，國銀手握大量存款、光靠資金拆借就能賺利差。

獲利同步刷高的新加坡市場，2023年賺88.6億元更緊追其後，年增32.8億元，增額僅次香港和日本，穩居國銀海外市場第二大，主因是利息淨收益增加且收回呆帳費用。

獲利第三大的美國市場2023年僅賺79.8億元，年衰退近30%，童政彰坦言，主因是遠距辦公導致商用不動產需求下降、相關放款風險升高，使各銀行增提呆帳費用、營業費用也增加。

金管會公布國銀2023年海外分子行獲利。國銀在亞洲市場設分子行、辦事處共531處，去年賺677.3億元居各洲之首。

其中柬埔寨因各銀行清查疫後紓困案、及房市受大陸經濟衰退拖累而增提呆帳費用，加上升息、利差縮減又資金拆借利息費用增加等四大皆空，導致2023年「紅翻黑」虧損18.8億元、也是亞洲市場中唯一虧損的國家。

新南向 美國升息 香港

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