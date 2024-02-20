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台新銀推限時限量優利定存 美元年息衝5.5%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
為滿足民眾外幣資產配置需求，台新銀行推出多檔外幣優利定存。圖／台新銀行提供
為滿足民眾外幣資產配置需求，台新銀行推出多檔外幣優利定存。圖／台新銀行提供

美國聯準會(Fed)今年首場利率會議按兵不動，對3月降息也仍未鬆口，市場預期降息時程將遞延。為滿足民眾外幣資產配置需求，台新銀行推出多檔外幣優利定存，其中，「臨櫃限定、限時限量」系列的外幣定存專案，美元6個月年息高達5.5%，另外更推出天期長達1年期的優利定存，澳幣年息達4%、人民幣2.5%，建議有外幣需求的民眾，可多把握各個幣別利率優勢，為自己加碼新春紅包。

台新銀行表示，美國聯準會1月舉行今年第一場利率會議，如市場預期第4度維持利率不動，儘管會後聲明刪除更進一步升息的措辭，但Fed主席鮑爾指出3月不大可能降息，需要更多證據才得以放鬆限制性水平。市場預期，如果聯準會啟動降息時間，從3月延後到5月、甚至6月，將有助增加美元吸引力，建議民眾可依自身需求進行資產配置檢視，適時增持強勢貨幣部位。

台新銀行新春新推出「臨櫃限定、限時限量」系列的外幣定存專案，提供客戶美元6個月年息高達5.5%的優惠利率，此外，還有天期和利率雙重優勢的澳幣及人民幣定存，澳幣1年期年息高達4%、人民幣1年期亦高達2.5%，目前市場上少有銀行推出天期達1年的專案，建議民眾可以依實際需求，透過優利專案來放大自己的年終獎金。針對小資族，台新銀行也貼心的提供原幣1,000元即可輕鬆申辦的「好享利3外幣定存專案」，美元3個月年息達5.2%、澳幣6個月期年息3.8%及人民幣6個月期年息2.2%。另外還有網路/行動銀行限定的「轉轉幣3換匯外幣定存專案」，民眾可以直接透過台新網路銀行或行動銀行，一個步驟簡單完成新臺幣換匯美元及轉存優利定存，相當便利。

台新銀行建議，民眾可多方比較各家銀行利率優勢，同時也可多留意專案天期、承作條件及注意事項等，舉例來說，部分銀行可能提供極具吸引力的利率，但天期只限7天、14天及一個月不等，或限定該行新客戶，或訂有高門檻承作金額限制等。另外，也提醒民眾承作前務必考量自身是否可以承受匯率波動風險，審慎考量並多方比較後再下手。

台新 定存 美國聯準會

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