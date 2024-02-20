中信銀元月刷卡金額衝637億居國銀之冠

中國信託商銀1月信用卡消費金額以637億元為全體國銀之冠，亦較去年同期成長25%，成長主因為適逢新年與寒假期間，及年終聚餐帶動旅遊、交通、餐飲等產業消費金額持續增加，帶動元月份的簽帳消費金額大增。

中信銀也表示 今年將持續與產業領導品牌結盟合作，提供客戶多元產品：與各產業領導品牌結盟發展場景金融，提供滿足客戶需求完整產品、優惠、服務。包含社群平台 (LINE PAY卡)、交通出行 (中油卡、和泰卡)、飛航旅遊 (中華航空卡、ANA卡、Agoda卡)、百貨購物(全台9家百貨購物中心)、現金回饋卡(商旅鈦金卡、英雄聯盟卡)，快商務產業平台(Foodpanda)。

其中，隨著支付場景多元，客戶的消費行為更趨向行動化及跨場景，中信銀亦將深入耕經營客戶行動支付，與市場主流行動錢包合作，自申辦、消費、回饋、折抵皆可線上完成一站式支付金融服務，來深耕行動支付領域。