年節買氣加持！北富銀元月刷出546億新高紀錄並帶動MOMO晉升百萬卡別

台北富邦銀行元月信用卡刷卡統計出爐。受惠於民眾年節採購及春節寒假旅遊需求帶動，刷卡消費動能顯著提升，北富銀元月締造兩大紀錄，一是1月單月刷卡量達到546億，不但較去年同期大幅成長76%，且創歷年單月刷卡量新高，另一則是MOMO卡在元月發卡熱潮帶動，晉升百萬級卡別。

以往信用卡刷卡業績，多以綜所稅繳稅的5、6月最多，但今年在農曆春節的買氣帶動之下，北富銀單月簽帳金額竟突破以往綜所稅繳稅刷卡量，創下單月新高紀錄，龍年春節前帶動的簽帳消費動能由此可見。

北富銀現在旗下已有3張「百萬級」卡別，目前累積發行量最大的信用卡，仍以Costco聯名卡居首，發卡量約215萬張；第二名是J卡，發卡量近200萬張；第三名則是富邦MOMO卡，截至1月發卡量已突破百萬大關，同時也成為首張躋身「百萬俱樂部」的電商聯名卡。

除了簽帳金額大增，北富銀在元月發卡量也爆出大量。北富銀指出，1月發卡量8.3萬張，較去年同期成長約1.8倍，相較上月近成長1.2倍，主要貢獻來自Costco聯名卡，其次為J卡及momo卡，是北富銀旗下新卡動能最旺的3張卡別。

北富銀也分析，1月成長貢獻主要來自量販超市及旅遊類別消費，消費約占整體4成，其中航空公司，旅遊及海外消費等相關場域均快速成長，旅遊類較去年同期成長更逾8成，主要由於年節採買及春節、寒假旅遊需求增加，民眾提前規畫春節假期旅遊及年節採買，好市多卡仍占最大量。整體來看，第一季由於適逢年節採買及春節、寒假旅遊需求增加，北富銀將主打多元且豐富的生活消費優惠，並透過數據應用及信用卡客戶精緻分眾經營，對不同消費族群提供更有感行銷活動及回饋，提高卡片使用率及客戶黏著度。