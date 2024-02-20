快訊

羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金總額

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對選後新政府期待 國泰金調查：民眾最期待新政府改善房市問題

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金最新調查，民眾最期待新政府改善的是房市問題。圖／國泰金控提供
國泰金最新調查，民眾最期待新政府改善的是房市問題。圖／國泰金控提供

民眾對2024年選後新政府最大的期待是什麼？國泰金控今日發布最新的國民經濟信心調查結果，其中針對民眾對2024大選後對新政府的期待進行時事調查，結果發現，最多民眾要求優先改善各項房市問題，占比達25.1%。

調查結果也顯示，21.6%的民眾希望新政府能創造就業機會與提高薪資水準，20.8%民眾期盼能維持通膨在適當水準，12.8%則期望新政府能維持台美中三邊關係並參與國際經貿組織，而10.1%民眾認為應該優先推動並調整產業政策，9.6%則期望完善政府財政與勞健保。

而在台股方面，國泰金2月調查亦顯示民眾持續樂觀看待，台股的樂觀指數和風險偏好指數雙雙同步上升，其中，風險偏好指數更為2021年6月以來的新高，近2年8個月以來新高，國泰金分析主要和國際股市震盪偏升帶動股市樂觀情緒持續走高，且調查期間主要市場財報表現優於市場預期有關。

針對民眾對於2024出國旅遊規劃，國泰金本月調查結果則顯示，有65.4%的民眾今年有出國旅遊計畫，其中 30.6%的民眾今年出國旅遊次數將會較去年增加，23.8%民眾出國旅遊次數與去年相同，僅11%民眾規劃出國旅遊的次數較去年減少，另有34.6%的民眾今年沒有計畫出國旅遊。

國泰金指出，整體來看，2月調查結果顯示民眾景氣展望樂觀指數微幅走降，消費意願則轉佳，其中，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉佳之外，大額消費意願指數有增至2021年12月以來，近一年多來的新高水準，此外房屋買賣意願連已三個月續揚，不論買方或賣房意願都同步走升。

調查結果也顯示，44%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，55%民眾預期通膨仍高於2%。而對於主計總處預估台灣2024年經濟成長率3.35%，2024年通貨膨脹率1.64%，本月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.65%，僅44%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.21%，有55%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%，均與主計總處預期結果有相當的落差。

台股 國泰金控 房市 經濟成長率

延伸閱讀

2月國民經濟信心調查：股市樂觀情緒持續上揚

白加薪了？物價漲吃掉加薪 實質總薪資7年來首見負成長

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

國泰金（2882）買在高點66元的啟示！ 她：若能後悔會投資ETF而非金融股

相關新聞

年節買氣加持！北富銀元月刷出546億新高紀錄並帶動MOMO晉升百萬卡別

台北富邦銀行元月信用卡刷卡統計出爐。受惠於民眾年節採購及春節寒假旅遊需求帶動，刷卡消費動能顯著提升，北富銀元月締造兩大紀...

對選後新政府期待 國泰金調查：民眾最期待新政府改善房市問題

民眾對2024年選後新政府最大的期待是什麼？國泰金控今日發布最新的國民經濟信心調查結果，其中針對民眾對2024大選後對新...

康和證新增越南語開戶說明書 董座鄭大宇：強化落實公平待客

為落實公平待客與擴大推廣金融教育，康和證券（6016）新增製作越南語、簡體中文等開戶說明書，以服務在台之新住民如何開立證...

代駕司機遇車禍截肢 母1決定成救命稻草！達人：少了它「88萬補助全領不到」

當勞工上班遭遇重大職場意外，這時該怎麼辦？能領得到補助嗎？一名代駕司機在出勤時發生嚴重車禍，甚至得截肢保命，最終請領了超過88萬的補助…

新光金增資新壽計畫 吳東進派有意見

新光金控昨天開董事會討論新壽增資案，會議歷時大約三個小時，公司派席次優勢通過「一一三年六月底資本適足率提升計畫」，但是，...

數存戶高息戰銀行不玩了 業者將改採深度經營

據金管會統計，2023年12月底國人開立各銀行數位存款帳戶達1,968.6萬戶，季增4.8%、年增33%，均同步下探史上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。