對選後新政府期待 國泰金調查：民眾最期待新政府改善房市問題

民眾對2024年選後新政府最大的期待是什麼？國泰金控今日發布最新的國民經濟信心調查結果，其中針對民眾對2024大選後對新政府的期待進行時事調查，結果發現，最多民眾要求優先改善各項房市問題，占比達25.1%。

調查結果也顯示，21.6%的民眾希望新政府能創造就業機會與提高薪資水準，20.8%民眾期盼能維持通膨在適當水準，12.8%則期望新政府能維持台美中三邊關係並參與國際經貿組織，而10.1%民眾認為應該優先推動並調整產業政策，9.6%則期望完善政府財政與勞健保。

而在台股方面，國泰金2月調查亦顯示民眾持續樂觀看待，台股的樂觀指數和風險偏好指數雙雙同步上升，其中，風險偏好指數更為2021年6月以來的新高，近2年8個月以來新高，國泰金分析主要和國際股市震盪偏升帶動股市樂觀情緒持續走高，且調查期間主要市場財報表現優於市場預期有關。

針對民眾對於2024出國旅遊規劃，國泰金本月調查結果則顯示，有65.4%的民眾今年有出國旅遊計畫，其中 30.6%的民眾今年出國旅遊次數將會較去年增加，23.8%民眾出國旅遊次數與去年相同，僅11%民眾規劃出國旅遊的次數較去年減少，另有34.6%的民眾今年沒有計畫出國旅遊。

國泰金指出，整體來看，2月調查結果顯示民眾景氣展望樂觀指數微幅走降，消費意願則轉佳，其中，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉佳之外，大額消費意願指數有增至2021年12月以來，近一年多來的新高水準，此外房屋買賣意願連已三個月續揚，不論買方或賣房意願都同步走升。

調查結果也顯示，44%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，55%民眾預期通膨仍高於2%。而對於主計總處預估台灣2024年經濟成長率3.35%，2024年通貨膨脹率1.64%，本月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.65%，僅44%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.21%，有55%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%，均與主計總處預期結果有相當的落差。