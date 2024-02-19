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首創「刷卡買外幣現鈔」卻踩行銷紅線？ 金管會明約談兆豐銀

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
全台唯一買外幣現鈔可刷卡銀行，兆豐銀龍年大放福利，手續費只收10元。圖/兆豐銀行提供
全台唯一買外幣現鈔可刷卡銀行，兆豐銀龍年大放福利，手續費只收10元。圖/兆豐銀行提供

兆豐銀推出外幣現鈔可刷卡優惠，意外引發促銷信用卡預借現金的疑慮，引金管會關注，據透露，金管會今（19日）表示將約談兆豐銀法遵、和信用卡業務單位主管，釐清是否有踩信用卡預借現金、禁止行銷的紅線。

依「信用卡業務機關管理辦法」規定，發卡機構禁止對信用卡預借現金做推介、廣告等行銷行為。

依兆豐銀向金管會說明，該優惠訊息僅提及手續費用的調整，且非在「活動訊息」頁面，僅置於「業務公告」項下；但金管會質疑，既然非活動訊息、又非行銷活動，為何整個市場都傳遍了？

換言之，顯然兆豐銀該說法，可能並未釐清金管會疑慮。金管會將請兆豐銀法遵、業務單位主管做進一步釐清和了解，承作相關業務的適法性和妥適性。

銀行主管說，兆豐銀刷卡線上結匯、及信用卡預借外幣現金、額度也比照國內限一成，這些業務都是既有規定，應較無問題。

較大問題可能是一開始對外做業務說明時提及：「存款不足的民眾、也可以趁匯率低點、出手結匯換現鈔」，加上又對刷卡結匯手續大降價到10元，讓市場認為有促銷信用卡預借現金的踩紅線疑慮。

對此，兆豐銀晚間也緊急調整對外業務說明，指出這次降低收費標準，是為了降低持卡人交易負擔，並非銀行促銷活動。

信用卡 兆豐銀 金管會

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