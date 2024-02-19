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買外幣現鈔可刷卡 兆豐卡首創線上結匯手續費僅10元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
全台唯一買外幣現鈔可刷卡銀行，兆豐銀龍年大放福利，手續費只收10元。圖/兆豐銀行提供
全台唯一買外幣現鈔可刷卡銀行，兆豐銀龍年大放福利，手續費只收10元。圖/兆豐銀行提供

線上結匯刷卡也可以！兆豐銀行（2886）宣布自19日起只要進行線上結匯，不只可用兆豐信用卡付款，每筆手續費也僅收新台幣10元，此舉徹底打破業界線上結匯都是用帳戶或金融卡扣款的方式，未來想撿便宜外幣的民眾，即便存款不足，但只要信用卡額度夠，就可趁匯率低點時立即出手刷卡結匯換現鈔，對於臨時要換外幣但現金餘額不夠者，將可增加資金運用的彈性。

兆豐銀行為目前全台唯一提供線上結匯可刷信用卡繳款的銀行，過去原本收取的手續費為下單金額等值台幣的1%+新台幣150元 。信用卡開業界首創模式，提供全新換匯管道，特別將線上結匯刷卡手續費大幅調降為每筆訂單新台幣10元。

光是以兌換1000美元現鈔為例試算，以匯率31.63計算，原本需付新台幣466元的手續費（NT$31630 x 1%+ NT$150），即日起兌換相同金額卻只需要支付手續費新台幣10元，前後就差了456元，只要有額度，隨時想換就換，出國說走就走。

透過兆豐銀行線上結匯，還可以獲得外幣減碼優惠，舉例而言，日元可減碼0.05分、美元可減碼2分、歐元最多可減碼到3分，其他還有總計高達13種幣別都可享有換匯減碼優惠，民眾都可透過線上換匯享有甜甜價後，再透過刷信用卡結匯支付款項，輕鬆支付手續費10元就能入手外幣現鈔。

信用卡 兆豐銀行

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