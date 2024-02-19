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邁入環境永續！新光金通過 SBTi 科學基礎減碳目標審核

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金控貫徹企業永續發展，近日通過審核通過科學基礎減碳目標，為達成減緩氣候變遷企圖心的肯定。新光金控／提供
新光金控貫徹企業永續發展，近日通過審核通過科學基礎減碳目標，為達成減緩氣候變遷企圖心的肯定。新光金控／提供

新光金控（2888）長期致力實踐企業永續發展，「科學基礎減碳目標倡議」（Science Based Targets Initiative, SBTi）於近日審核通過新光金控送交的科學基礎減碳目標，這是國際組織對新光金控展現減緩氣候變遷企圖心的肯定。此外，新光金控連續3年入選「道瓊永續世界指數（DJSI World）」成分股，並於2023年度勇奪保險組全球第二、亞洲第一佳績，同時也入選「道瓊永續新興市場指數（DJSI Emerging Markets）」成分股。國際永續評比機構標準普爾全球（S&P Global）最新出版的2024年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2024），更榮獲全球保險業永續表現前5％佳績，再再顯示新光金控已躋身國際永續發展領先群行列。

SBTi是由碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）、聯合國全球盟約（United Nation Global Compact, UNGC）」、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）和世界自然基金會（World Wide Fund for Nature, WWF）共同發起，旨在推動企業採用一致性的科學方法，設定有助於達成聯合國巴黎協定，控制全球升溫不超過1.5°C之減碳目標，並透過SBTi的驗證來確保其目標的科學性和可行性。

新光金控依SBTi嚴格的1.5℃情境設定海內外全據點自身營運（範疇一及範疇二）減碳目標，以2022年為基準年，計畫透過自主節能、汰換耗能設備、增建太陽光電設備、提升再生能源使用比率及導入內部碳定價等方式，預計至2030年碳排減降42％。對於金融業最關鍵的投融資財務碳排（範疇三），新光金控亦已針對自身上市櫃股票投資部位，以及發電、商用不動產等融資部位設定減碳目標，並將100%化石燃料的長期融資部位納入目標設定、規畫逐步退出煤炭及非典型石油與天然氣的投資與融資業務。

此外，新光金控亦積極發揮自身金融影響力，透過「綠色投資」、「綠色融資」及「永續績效連結貸款」等多元金融服務，引導資金投入低碳產業，並貫徹機構投資人盡職治理精神，持續與客戶議合，透過親訪、視訊會議、電話訪談及論壇等方式鼓勵客戶節能減碳、設定減碳目標，攜手投融資客戶低碳轉型，截至2023年底，新光金控綠色投融資金額已逾725億元。同時，對內藉由教育訓練推廣，提升業務單位與客戶議合能力，並加強管理單位對永續投融資、氣候風險控管與財務碳排放管理的認知，以強化公司氣候韌性。

此次通過SBTi的審核，是新光金控在永續發展路程中的一項重要里程碑。未來，新光金控將協同旗下子公司持續推動節能減碳與永續金融，攜手並引導海內外客戶邁向低碳轉型，且於每年發布之《永續報告書》中揭露減碳目標之達成情形，以實際行動為全球減碳做出改變，致力達成2050年自身營運及全資產組合淨零碳排之決心。新光金控貫徹公司永續價值「低碳」、「創新」、「共好」，除持續深耕環境保護、氣候減緩外，為響應全球自然資本及生物多樣性維護，新光金控於2023年12月正式躋身國際自然相關財務揭露(TNFD) Forum成員，未來將依循TNFD指引，積極管理自然相關風險與掌握機會，攜手各界一起邁向淨零、自然正成長。

新光金控 減碳

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