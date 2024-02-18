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北富銀小富翁帳戶快破30萬戶 中小學理財重點大不同

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
年後正是家長進行理財教育的好時機，台北富邦銀行傳授新春紅包放大術，善用基金、海外債、奈米投等理財工具幫助孩子養成良好投資紀律，穩健放大紅包價值。圖／台北富邦銀行提供
年後正是家長進行理財教育的好時機，台北富邦銀行傳授新春紅包放大術，善用基金、海外債、奈米投等理財工具幫助孩子養成良好投資紀律，穩健放大紅包價值。圖／台北富邦銀行提供

北富銀公布最新統計指出，截至2023年底，北富銀小富翁帳戶數已近29萬戶，人均資產近新台幣46萬元，逐年穩定增加。而在具體資產配置上，則以基金、海外債和北富銀開發的數位理財工具「奈米投」等穩健型商品為主。

北富銀認為，這顯示現在的父母親越來越重視培養下一代的理財知識，因而為孩子開立兒童理財帳戶的人數也持續成長。隨著年假結束，北富銀建議家長們除了加緊督導孩子收心學習，不要錯過用紅包進行理財教育的良機，可將三分之一的紅包留給孩子購買想要的東西，剩餘資金則可陪同子女進行理財規劃，不僅可以放大壓歲錢價值，還能幫助孩子養成良好金錢觀，增進親子間的互動溝通。

針對不同學齡的孩子，北富銀建議家長在兒童帳戶資產規劃上也要與時俱進，根據孩子的理解和風險承受能力的成長進行調整。國小階段因為對金融商品和市場了解不深，可以從最易理解的台外幣定存和儲蓄險切入，幫助小朋友瞭解本金和利率之間的關係，目前北富銀在2月底前有推出限時美元優利定存方案「美金好利到」，最高年息5%，即以新台幣活儲帳戶換匯後承作美元定存，是相當適合進行紅包理財的入門工具。

到了國高中階段，就可以帶著孩子嘗試定期定額投資，將壓歲錢結合每月零用錢，透過每月分批買進的方式降低市場波動風險，不僅能透過持續投入享受時間複利，穩健達成理財目標，也能讓小朋友即早接觸理財，養成紀律投資的好習慣。

目前北富銀提供豐富的定期定額投資選項，如果孩子想體驗ETF，「奈米投」具有低門檻、0手續費的特性，只要新台幣1000元就可以投資10-15檔ETF，在分散風險的同時，還有專家經理人協助即時根據市場趨勢調整投資組合配置；如果想投資基金，則可以選擇「FUND心投」基金定期定額專案，每期最低金額只需新台幣3000元，不僅免申購手續費，申購滿兩年更免收贖回手續費，家長可藉此鼓勵子女堅持長期投資，培養理財必備的紀律和耐心。

北富銀 理財

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