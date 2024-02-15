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史上最會刷！去年全年國銀刷卡4兆1860億 首度破兆創新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
去年全體國銀刷卡金額破4兆，為史上最高紀錄。圖／聯合報系資料照片
去年全體國銀刷卡金額破4兆，為史上最高紀錄。圖／聯合報系資料照片

國人多會刷卡？金管會今日公布最新統計，去年全年全體國銀受理國人刷卡總金額高達4兆1860億，也是史上刷卡金額首度破兆，不但創下史上新高紀錄，較2022年全年刷卡金額3兆4902億，更大增6958億，增幅19.94%。

對此銀行局副局長林志吉解讀，這代表國人已享受信用卡延後支付的便利性，尤其與繳交所得稅相關的幾個月份，可見得國人繳稅已習慣用信用卡，以前若較單月有2000多億刷卡金額，就算高，但現在單月刷卡3000億以上越來越普遍，而去年的消費，仍以交通旅行費的刷卡金額最高。

不過去年12月的單月刷卡金額，則較去年11月單月減少，去年12月單月刷卡金額為3457億元，較11月的3666億元減少逾200億元。對此林志吉說明，主要和11月是百貨週年慶高峰，又逢雙11購物節等，所以11月簽帳金額相對較高，而12月就恢復正常化。

金管會統計，幾家大型發卡銀行，包括北富，星展、台新、國泰世華銀、中信銀等五大發卡行的消費金額，在12月均較11月減少，合計減少逾百億元，包括購物、旅遊餐飲金額都較11月減少。此外，有部分銀行的刷卡金額減少，也和保費延後入帳有關，例如，國泰世華銀大約有10幾億的保費刷卡，會延後到今年1月才入帳。

金管會統計也顯示，玉山與中信的12月當月發卡量都超過9萬張，包括玉山增加94543張，主要為聯名卡增加， U Bear或家樂福新增發卡量尤多，尤其雖然U Bear已發卡很久，但卻領頭玉山銀發卡量增加，估計與過年消費旅遊所帶動的辦卡潮有關；另外，中信銀亦由Food Panda聯名卡帶動發卡量增加，亦和年節推升在家叫外送的需求相關。

信用卡 刷卡 消費

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