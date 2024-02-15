海外債交易熱 北富銀推海外債券24小時線上交易 1千美元即可承作

降息預期帶動海外債券交易熱潮，台北富邦銀行分析，由於目前美國聯準會尚未開啟降息週期，美國投資等級債殖利率尚處於10年平均以上高位，仍具相當投資吸引力，建議投資人進行2024投資配置盤點時，不妨依需求適度納入海外債券，不僅可穩定領息，還能強化投組抵禦市場波動風險的能力。

為便利客戶進行海外債券布局，北富銀新推出「海外債券24小時線上交易」服務，無論是單筆買賣還是長效委託單，均可隨時隨地透過網路銀行或行動銀行App快速完成，同時申購門檻也大幅降低，部分債券僅需1,000美元即可承作，小資族也能輕鬆利用年終或紅包買債領息，即時掌握投資契機。

北富銀表示，回顧過去金融市場表現，聯準會停止升息期間常見股債齊漲情況，而到了降息期間，則明顯以債券表現較佳。今年美國降息方向明確，在聯準會停止升息後，債券市場已利空出盡，加上債券本身具有風險較低，配息穩定等優勢，相當適合追求穩定收益的投資人，因此無論是自然人投資者還是專業投資機構，紛紛趁當前利率高檔跟進，也帶動海外債交易量大幅成長，根據券商公會統計，2023年全年複委託海外債券交易量達7,155億元，年增近八成，其中非專業投資人交易量增幅為1.7倍，高資產客群交易量增幅則高達11.7倍，體現各投資族群對海外債券的高度重視。

而在具體投資配置上，北富銀針對全行客戶2023年海外債券投資狀況進行分析發現，信用風險較低、信譽良好的A級債券成長最為顯著，銷量較前一年成長達49%，且銷售佔比更達95%，主要因目前A級債券殖利率表現相當不錯，能提供穩定收益且違約風險相對較低，很符合台灣投資人的理財偏好。此外，投資標的也有更加分散之趨勢，與以往隨大流的投資方式相比，未來投資人可能會更偏向個人化的資產配置方案。

為提供客戶靈活便捷的投資選擇，北富銀特別開發「海外債券24小時線上交易」服務，只要登入北富銀網路銀行或行動銀行App，點選「海外債券申購」，依天期等債券條件篩選標的，再指定委託日期及價格，即可輕鬆進行申購。委託時間可選擇當日單、預約單或長效單，長效單可指定最長五個營業日，大幅提升理財便利性。

北富銀表示，海外債券能提供較強的資產可預期性及穩定現金流，加入投組中可有效平衡風險和報酬，無論對小資族、三明治族、退休族或高資產客群來說，都是很不錯的投資標的。只是過去海外債券只能在營業時間詢價下單，交易過程相對繁瑣，讓不少大眾投資人望之卻步，現在北富銀推出「海外債券24小時線上交易」服務，一指就能完成申購作業，同時還將部分海外債券投資門檻降低為1,000美元，讓更多客戶能享有與高資產族群相同的投資機會，打造適合自己的配置方案，落實普惠金融。

慶祝新服務上線，北富銀同步加碼推出優惠活動，自即日起至3月31日前，透過北富銀網行銀申購海外債券，不限標的及筆數均享申購手續費6折好康，有意配置海外債券的投資人不妨把握機會，趁新春為將來的富足人生奠定基礎。