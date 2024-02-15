超過3筆就要申報 詐團猖獗 個人幣商將納管

詐騙集團橫行而且手法日新月異，「到府幣商」已成為今年的打詐新重點。據了解，金管會和刑事警察局聯手對「到府幣商」展開偵防，金管會將納管個人幣商，規定凡是個人幣商經手的數位虛擬貨幣交易案，只要超過三筆就必須進行法遵聲明、反洗錢及稅金的申報，也就是說，不僅具有公司法人身分的幣商需要申報，個人幣商也將一併納管。

金融業者引述刑事警察局的統計資料，和「數位貨幣」相關的犯罪案已占刑事局所有詐欺案件量的一成以上，尤其去年刑事局與金管會、銀行業者全面防堵資金從銀行體系透過匯款轉出後，犯罪組織已經轉進「到府服務」，主要有「到府收錢」、「到府幣商」兩種，其中後者還有專門的工程師特別為詐團寫App程式，詐團成員到民眾家中，直接拿民眾的手機下載App，之後再從事買入數位貨幣的操作、買賣股票，一開始提供小利，讓投資人誤以為投資短期內就有獲利實現，等投資人愈投愈多，車手再一次大額匯出所有的資金。

刑事局最新統計，去年民眾通報的詐騙金額為八十八點七八億元，較前年的七十三億元續增；但去年警方和銀行合作阻詐金額為八十九點八九億元，為前年阻詐金額四十二億元的兩倍，顯見在銀行端的匯款金流防堵已經到達高峰，迫使歹徒也設法另闢途徑，詐團假借名義「到府服務」因此更為猖獗。

金融業者轉述，目前刑事局在查緝與虛擬貨幣相關的詐欺犯罪最大困境之一，就是車手以現金與幣商進行「場外交易」製造金流斷點，並因此阻斷追索金流流向詐團的查緝。最常見的手法，就是車手把現金轉給幣商之後，再轉成比特幣或其他虛擬貨幣，之後再轉給詐團。