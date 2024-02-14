躲銀行匯款阻詐 詐團轉進化身「到府幣商」

詐團橫行而且詐騙手法日新月異，現在「到府幣商」成為2024的打詐新重點。據了解，金管會和刑事警察局對「到府幣商」已聯手偵防，其中金管會已確定將個人幣商納管，日前已有規定出爐，凡是個人幣商所經手的數位虛擬貨幣交易案，只要超過3筆以上，就必須進行法遵聲明、反洗錢及稅金的申報，換言之，已不只是具有公司法人身份的幣商需要申報，連同個人幣商也將一併納管。

根據金融業者引述刑事警察局的統計資料，和「數位貨幣」相關的犯罪案，已占刑事局所有詐欺案件量的10%以上，尤其是刑事局已發現，在2023年刑事局與金管會、銀行業者鋪天蓋地防堵資金從銀行體系透過匯款轉出之後，現在犯罪組織已經轉進「到府服務」，主要有「到府收錢」、「到府幣商」這兩種，尤其是後者，更是透過個人幣商，直接到受害民眾家中為其下載專門的App，把現金轉為穩定幣等虛擬貨幣，再來買賣股票、買其他數位貨幣，然後把受害人的錢一步步匯出。

金融業者引述刑事局在農曆年前出具的最新統計指出，2023年的全年受害人通報的詐騙金額為88.78億，比起2022年73億續增，但2023年的警方和銀行合作的全年阻詐金額為89.89億元，則為2022年全年阻詐金額42億的2倍之高，顯見在銀行端的匯款金流防堵，已經到達高峰，在此同時歹徒也設法另闢途徑，其中詐團假借名義「到府服務」，因此更為猖獗。

金融業者引述刑事警察局所提供的最新資料指出，「到府服務」最主要分成二種類型，一是「到府收錢」，另一種則是「到府幣商」，其中後者還有專門的工程師特別為詐團寫App程式，詐團成員到被害民眾家中，直接拿被害人的手機來下載App，接下來進行買入數位貨幣的操作、買賣股票，一開始會用小利讓投資人誤以為投資短期內就有獲利實現，等投資人越投越多之後，車手一次大額匯出所有的資金。

據金融業者轉述，目前刑事警察局在查緝與虛擬貨幣相關的詐欺犯罪最大的困境之一，就是車手以現金與幣商進行「場外交易」來製造金流的斷點，並因此阻斷追索金流流向詐團的查緝。最常見的手法，就是車手把現金轉給幣商之後，再轉成例如比特幣或其他虛擬貨幣，然後轉給詐團。