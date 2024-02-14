快訊

陸快艇越界躲我海巡追緝翻覆釀2死 國台辦出聲了

初五財神駕到！大樂透頭獎1.64億元開出 一注獨得獎落這縣市

冷凍魚引爆富國島丟包旅客案？年代旅遊還原始末 將告越南地接社

躲銀行匯款阻詐 詐團轉進化身「到府幣商」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
詐騙集團為了躲避銀行和警方從匯款端阻詐，已另覓渠道，化身為到府幣商行騙。圖／本報資料照片
詐騙集團為了躲避銀行和警方從匯款端阻詐，已另覓渠道，化身為到府幣商行騙。圖／本報資料照片

詐團橫行而且詐騙手法日新月異，現在「到府幣商」成為2024的打詐新重點。據了解，金管會和刑事警察局對「到府幣商」已聯手偵防，其中金管會已確定將個人幣商納管，日前已有規定出爐，凡是個人幣商所經手的數位虛擬貨幣交易案，只要超過3筆以上，就必須進行法遵聲明、反洗錢及稅金的申報，換言之，已不只是具有公司法人身份的幣商需要申報，連同個人幣商也將一併納管。

根據金融業者引述刑事警察局的統計資料，和「數位貨幣」相關的犯罪案，已占刑事局所有詐欺案件量的10%以上，尤其是刑事局已發現，在2023年刑事局與金管會、銀行業者鋪天蓋地防堵資金從銀行體系透過匯款轉出之後，現在犯罪組織已經轉進「到府服務」，主要有「到府收錢」、「到府幣商」這兩種，尤其是後者，更是透過個人幣商，直接到受害民眾家中為其下載專門的App，把現金轉為穩定幣等虛擬貨幣，再來買賣股票、買其他數位貨幣，然後把受害人的錢一步步匯出。

金融業者引述刑事局在農曆年前出具的最新統計指出，2023年的全年受害人通報的詐騙金額為88.78億，比起2022年73億續增，但2023年的警方和銀行合作的全年阻詐金額為89.89億元，則為2022年全年阻詐金額42億的2倍之高，顯見在銀行端的匯款金流防堵，已經到達高峰，在此同時歹徒也設法另闢途徑，其中詐團假借名義「到府服務」，因此更為猖獗。

金融業者引述刑事警察局所提供的最新資料指出，「到府服務」最主要分成二種類型，一是「到府收錢」，另一種則是「到府幣商」，其中後者還有專門的工程師特別為詐團寫App程式，詐團成員到被害民眾家中，直接拿被害人的手機來下載App，接下來進行買入數位貨幣的操作、買賣股票，一開始會用小利讓投資人誤以為投資短期內就有獲利實現，等投資人越投越多之後，車手一次大額匯出所有的資金。

據金融業者轉述，目前刑事警察局在查緝與虛擬貨幣相關的詐欺犯罪最大的困境之一，就是車手以現金與幣商進行「場外交易」來製造金流的斷點，並因此阻斷追索金流流向詐團的查緝。最常見的手法，就是車手把現金轉給幣商之後，再轉成例如比特幣或其他虛擬貨幣，然後轉給詐團。

虛擬貨幣 警察 金融業

延伸閱讀

誤信股市第一手內線交易訊息 婦投資遭騙160萬

瓦解詐團！671被害人遭詐上千萬 警溯源逮18人送辦

影／高雄婦砸61萬投資蔬果賺過年紅包 詐團教這句露了餡

未成年當詐團車手 老爸、老媽被判賠百萬元

相關新聞

躲銀行匯款阻詐 詐團轉進化身「到府幣商」

詐團橫行而且詐騙手法日新月異，現在「到府幣商」成為2024的打詐新重點。據了解，金管會和刑事警察局對「到府幣商」已聯手偵...

台股2/15龍年開市 金管會：緊盯3指標適時因應

台股15日迎龍年開市，金管會觀察，台股上市櫃公司基本面及總體經濟均穩健，但考量近期存在紅海危機等5大風險影響全球投資人決...

富邦金發布元月獲利 稅後獲利140.7億居金控之冠

趕在春節開工的前一天，富邦金控今天發布1月獲利，自結合併稅前淨利168.85億，較去年大幅成長約161%，自結合併稅後淨...

富邦金控1月稅後大賺140.7億元、年增131% EPS 為1.08元

富邦金控（2881）今（14）日公布，2024年1月自結稅後純益140.7億元，較去年同期大幅成長約131%，每股稅後純...

美通膨降溫最後一哩路 法人：精選收益複合債策略彈性靈活

美國聯準會席鮑爾表示不太可能於3月開始降息，然而未來降息趨勢已定。由歷史經驗顯示，停止升息後之債市行情即已啟動，不一定要...

金管會：136家上市櫃公司 3月15日前應公告申報年度財報

關於年度財務報告，金管會今天提醒，實收資本額達新台幣100億元及金融保險業的上市櫃公司共136家，應在今年3月15日前公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。