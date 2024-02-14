富邦金發布元月獲利 稅後獲利140.7億居金控之冠

趕在春節開工的前一天，富邦金控今天發布1月獲利，自結合併稅前淨利168.85億，較去年大幅成長約161%，自結合併稅後淨利140.70億元，亦較去年同期大幅成長約131%，每股稅後盈餘(EPS)為1.08元，其中富邦人壽1月合併稅前淨利達107.23億，稅後淨利為90.75億元，台北富邦銀1月稅後淨利34.9億創歷史單月新高紀錄，富邦證券6.28億則寫下歷年1月同期次高紀錄。

富邦金分析，富邦人壽本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得，其中1月台股加權指數突破一萬八千點，富壽亦伺機增加實現資本利得。債市方面，美國去年第四季GDP維持成長動能，帶動今年初利率反彈後震盪整理，投資策略上保持充足流動性，並視市場機會適度增加債券部位，以提高整體經常性收益。

匯市方面，年初以來美國經濟表現穩健，市場調整降息預期，帶動美元匯率反彈，一月份台幣兌美元貶值1.81%，貢獻當月兌換利益。富邦人壽個體1月初年度保費 117.92億，較去年同期成長 80.6%，成長動能主要來自傳統型商品。總保費390.78億，預估各項保費收入皆位居業界第一，另受惠於分期繳商品推動成效顯著，1月初年度等價保費收入(FYPE)達 62.21億，較去年同期成長 104.0%。

台北富邦銀行稅後淨利34.90億元，則較去年同期成長6%，創歷年單月新高。營收較去年同期成長20%，其中利息淨收益及手續費淨收益年成長分別為12%及73%，1月份財富管理收益年成長近7成；信用卡業務受惠有效卡數市佔率持續提升，簽帳金額年成長76%；存放款餘額分別年增7%及11%。

富邦金指出，富邦產險2024年1月稅後淨利5.45億元，主要受惠於穩健承保業務表現及投資收益挹注；富邦證券稅後獲利6.28億，主要受惠於2024年1月台股日均值較去年同期成長57%，帶動經紀及財管業務收入均較去年同期顯著提升。