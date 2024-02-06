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臺灣企銀「享e貸e信貸」改版 快速申請只要3分鐘

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣企銀「享e貸e信貸」全新改版，實測只要3分鐘就能快速申請。圖/臺灣企銀提供
臺灣企銀「享e貸e信貸」全新改版，實測只要3分鐘就能快速申請。圖/臺灣企銀提供

春節消費旺季臨近，各大百貨及電商平台紛紛推出促銷優惠活動 ，對消費意願也有推波助瀾效果，間接帶動消費性支出的資金需求增長。臺灣企銀（2834）搶搭這波信貸商機，隆重推出全新版線上貸款平台「享e貸e信貸」，只要簡單三步驟，花3分鐘就能輕鬆完成線上個人信用貸款申請。

為慶祝平台全新換妝上線，今（2024）年3月31日前於享e貸e信貸成功申請貸款並完成撥款的客戶，有機會抽中iPhone 15 Pro，共五個名額。

臺灣企銀表示，本次改版從客戶的需求與痛點出發，且結合許多金融科技運用，例如平台系統能自動判斷客戶最佳的身分驗證方式，並自動帶入既有戶個人資料，加速申請流程，實測只要3分鐘即可完成申請，大幅縮短申貸所需時間。若客戶中途離開申請頁面，可於3天內透過專屬連結繼續申貸，資料免重填，為客戶提供更便利的操作。

臺灣企銀表示，本次改版除上述功能外，更運用影像自動辨識技術識別身分證件資料，並即時與內政部戶役政系統連線查驗，於第一時間防堵偽冒申請的情況發生，替客戶資訊安全嚴格把關。

臺灣企銀於享e貸e信貸提供專屬新生兒家庭、綠色消費、薪轉戶、公教族群及優質客群等五大精選貸款方案，除了完成申貸可抽iPhone 15 Pro外，成為Hokii數位會員更可享手續費優惠從新台幣3,000元減免至2,000元。

綠色消費 臺灣企銀

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