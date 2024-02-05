獨／金管會將在本周二聽取新光金及新壽增資最新簡報

據知情人士透露，金管會將在本周二再召新光金董座陳淮舟、新壽董事長魏寶生、副董事長洪士琪、總經理黃敏義等人，由銀行局長莊琇媛和保險局長施瓊華共同聽取新壽增資案新簡報，其中，北士科的標售，已位列重要的資產處分來源，也成為新壽擬簡報的重頭戲。

但目前的變數在於北市府是否同意，根據當初雙方合約，由於北市府已載明要求即使是移轉，也必須是蓋好大樓之後才能移轉，因此，無法直接以素地移轉給國巨集團，預料在今日的會議中，金管會也將要求新壽，鑑於台北市政府是否同意，仍有相當大的變數，因此，必須同步提出其他的配套方案。

據知情人士透露，國巨方面已透過某位台北市議員的牽線安排，讓台北市政府的產發局、地政局、法務局等三局的局長都已會商過此案，但由於新壽希望能以「素地」平行移轉開發權給國巨，這可說史無前例，因此三局目前也為此傷腦筋。

據熟知台北市政府簽署BOT地上權案合約精神的業界人士指出，台北市政府當初之所以在合約中要求，若要移轉地上權，必須是已蓋好的大樓才能移轉，主要基於公平性，因為如此一來，會對當初競標者不公平，因此，倘若不能以蓋好的大樓來移轉，很有可能就構成違約，屆時台北市政府也將重啟招標，如此一來，等於新壽還要再付違約金，反而更不利。