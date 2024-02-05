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央行坦言1月拋匯阻貶 外匯存底終止連兩升、月減10.55億美元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（5）日公布，今年1月外匯存底為5,695.4億美元，月減10.55億美元，終止連兩漲；央行外匯局局長蔡烱民分析，1月外匯存底變動，除投資運用收益入帳外，另兩項因素為主要貨幣對美元的匯率變動，以及央行為維持匯市秩序拋匯阻貶，均促使外匯存底餘額減少。

央行公布，今年1月底，外資持有國內股票及債券等新台幣資產合計約6,344億美元，約當外匯存底111%。與前一個月相較，外資持有新台幣資產減少64億美元，約當外匯存底的比重也下滑1個百分點。

蔡烱民表示，相較於金管會公布，外資1月本金部分淨匯入逾30億美元，今年1月因台積電（2330）配發股利，外資領到豐厚股息後匯出盈餘逾30億美元，與本金淨匯入規模相當，因此，以現金流量為基礎，1月外資匯出入大致持平、金額變動不大。

蔡烱民表示，今年1月國際美元走強、美元指數上漲1.94%，主要貨幣均對美元貶值，其中日圓與澳幣分別兌美元貶值4.23%與3.92%、貶勢最重，歐元匯率也貶值了2.23%。

至於新台幣、加幣與人民幣匯率，1月也分別兌美元下挫1.64%、1.45%與1.24%；央行外匯存底裡持有這些貶值的非美貨幣折成美元後，規模會縮水。

蔡烱民分析，先前市場樂觀押注，美國聯準會可能提前在3月調降利率，機率還一度高達八成，不過美國公布的經濟與就業等數據表現強勢，導致市場預期落空，促使1月美元走強，國際匯市也波動加劇。

蔡烱民表示，由於1月美元相對強勢，主要亞洲貨幣均為貶值，市場美元需求大於供給，央行為維持外匯市場秩序進場調節、也就是拋匯阻貶，進而導致外匯存底減少，不過調節力道並不大。

另外，根據目前各國公布的最新數據，我國外匯存底僅次於中國大陸、日本與瑞士，蟬聯全球第四大。

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