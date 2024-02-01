國外訂房反悔1.5%拿不回來？ 銀行：這種卡刷退手續費不沒收

年節長假打算出國旅遊嗎？出國玩想先訂房卡位，但一旦反悔進行刷退，小心很可能會被國際組織收取海外交易手續費，國人喜歡在春節連假安排出國旅遊，尤其自由行愛好者更喜歡先刷卡訂房卡位後，再取消不想要的住宿，然而多數民眾知道海外交易會收取1.5％的手續費，卻不知道一旦刷退時，雖然訂房的款項會退回，但1.5%的手續費卻會因不同國際組織規定而不一定要得回來。

兆豐銀行提醒，所謂1.5%的海外交易手續費其實包含了要給VISA、Mastercard、JCB等國際發卡組織的1%跨境交易費，以及銀行收取的0.5%國外交易服務費。

所以當民眾進行海外刷卡時會須另外支付1.5%手續費，然而當刷退時，這筆1.5%手續費退還與否，要看各國際發卡組織和銀行的規範而有不同，例如Mastercard國際組織不會向銀行收取，所以多數配合發卡的銀行自然也不會向卡友收費。

兆豐銀行建議，訂房時記得挑選可退還手續費的銀行信用卡，例如兆豐「e秒Happy卡」不僅提供包括Agoda、Hotels.com、Expedia及Booking.com等11大旅遊訂房平台最高5%現金回饋，因屬於Mastercard國際組織信用卡，一旦刷退後也會一併退還1.5%手續費，建議民眾可多加利用。

至於到了國外刷卡時，可以選擇海外交易高現金回饋的信用卡，例如兆豐「利多御璽卡」便提供免登錄即享海外3%回饋無上限 ，就算是在台進行海外網購一樣同享優惠，且今年更加碼6月底前登錄再送0.1%的好康、每期帳單最高送500元，相當於加碼部分每月可刷高達50萬元，很適合帶出國當血拚利器。

兆豐銀行也提醒，到了國外刷卡後發現刷錯想取消交易，記得要請店員立即採用「Void」來操作，此舉代表直接取消交易，自然不會有一來一往的刷退手續費問題，當期信用卡帳單也不會出現這筆消費紀錄。

但店員若是採用「Refund」來刷退，信用卡帳單上就會出現一正一負的消費紀錄，雖然負向交易各家國際組織都不會收取手續費，但正向交易被收取的手續費仍有可能出現無法退還的狀況，民眾可得多加留意。