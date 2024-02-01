兆豐投信年菜送暖傳心意 關愛里民慶新年

「新年頭，舊年尾」舊兔辭勝歲，金龍來迎春，農曆春節被視為華人地區最隆重的節日。兆豐投信於今(2024)年農曆年前夕在新北市萬里區的里民活動中心展開「讓愛傳遞，年菜送暖傳心意」活動，在歲末為有需要的里民送暖，也期許在寒冬中注入一道暖流。

兆豐金控董事長雷仲達常鼓勵員工在工作之餘也投入公益，兆豐投信希望拋磚引玉，集合眾人之力透過年菜送上滿滿的溫暖與關懷，在活動現場與里民互動良多，氣氛洋溢溫馨，同時也給予里民們最深的祝福，讓里民圍爐團聚的時刻，有機會以美味佳餚過好年，期望本次公益活動，不僅能溫暖里民的胃，也能夠溫暖里民的心。

兆豐投信董事長陳佩君表示，期許集結公司同仁的愛心，善盡企業社會責任，並透過公益的活動，提供給需要協助的家庭或社會角落族群一些善的力量，為社會傳遞溫情，實踐社會關懷、愛及分享，更讓大家收穫滿載、達到善的循環，共同迎接嶄新的一年。