兆豐投信年菜送暖傳心意 關愛里民慶新年
「新年頭，舊年尾」舊兔辭勝歲，金龍來迎春，農曆春節被視為華人地區最隆重的節日。兆豐投信於今(2024)年農曆年前夕在新北市萬里區的里民活動中心展開「讓愛傳遞，年菜送暖傳心意」活動，在歲末為有需要的里民送暖，也期許在寒冬中注入一道暖流。
兆豐金控董事長雷仲達常鼓勵員工在工作之餘也投入公益，兆豐投信希望拋磚引玉，集合眾人之力透過年菜送上滿滿的溫暖與關懷，在活動現場與里民互動良多，氣氛洋溢溫馨，同時也給予里民們最深的祝福，讓里民圍爐團聚的時刻，有機會以美味佳餚過好年，期望本次公益活動，不僅能溫暖里民的胃，也能夠溫暖里民的心。
兆豐投信董事長陳佩君表示，期許集結公司同仁的愛心，善盡企業社會責任，並透過公益的活動，提供給需要協助的家庭或社會角落族群一些善的力量，為社會傳遞溫情，實踐社會關懷、愛及分享，更讓大家收穫滿載、達到善的循環，共同迎接嶄新的一年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言