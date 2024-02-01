快訊

獨／傳中職開幕賽將在台北大巨蛋舉行 棒球賽事場租價碼曝

避戰天堂或遣返噩夢？反侵略的俄國搖滾天團在泰國被捕

王世堅隔16年回鍋立院 重新過招韓國瑜續「世堅情」？

兆豐投信年菜送暖傳心意 關愛里民慶新年

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信董事長陳佩君(圖中右一)出席新北市萬里區「讓愛傳遞，年菜送暖傳心意」活動。(兆豐投信/提供)
兆豐投信董事長陳佩君(圖中右一)出席新北市萬里區「讓愛傳遞，年菜送暖傳心意」活動。(兆豐投信/提供)

「新年頭，舊年尾」舊兔辭勝歲，金龍來迎春，農曆春節被視為華人地區最隆重的節日。兆豐投信於今(2024)年農曆年前夕在新北市萬里區的里民活動中心展開「讓愛傳遞，年菜送暖傳心意」活動，在歲末為有需要的里民送暖，也期許在寒冬中注入一道暖流。

兆豐金控董事長雷仲達常鼓勵員工在工作之餘也投入公益，兆豐投信希望拋磚引玉，集合眾人之力透過年菜送上滿滿的溫暖與關懷，在活動現場與里民互動良多，氣氛洋溢溫馨，同時也給予里民們最深的祝福，讓里民圍爐團聚的時刻，有機會以美味佳餚過好年，期望本次公益活動，不僅能溫暖里民的胃，也能夠溫暖里民的心。

兆豐投信董事長陳佩君表示，期許集結公司同仁的愛心，善盡企業社會責任，並透過公益的活動，提供給需要協助的家庭或社會角落族群一些善的力量，為社會傳遞溫情，實踐社會關懷、愛及分享，更讓大家收穫滿載、達到善的循環，共同迎接嶄新的一年。

兆豐金控 年菜

延伸閱讀

2024年龍年新亮點 兆豐投信新春存股投資術

台韓跨境掃碼支付 開通

家樂福募集民眾愛心送年菜 宜蘭聯勸暖購年菜物超所值

兆豐證助身障 挺永續家園

相關新聞

群益投顧：做多美國股債、區間操作歐股及日股

美國迎來Goldilocks Economy，大幅升息後成功引導物價增速走低、且未造成經濟破壞。2024年因物價漲勢下滑...

銀行換新鈔今天開跑 春節前領新鈔量能估逾千億

銀行換新鈔今天正式開跑，台銀董事長呂桔誠今天上午受訪時指出，今年特別加開櫃位從5個增至6個讓民眾換發新鈔，他從早上8點就...

吳一揆傳回鍋中信金任副董！1年半前為家庭閃退 64歲重出江湖？

2022年7月，時任中信金總經理吳一揆因家庭因素申請退休，時隔1年半在金融圈傳出，吳一揆將於農曆春節過後、也就是3月將回鍋中信金，擔任副董事長一職。

7檔淨值新高 台股平衡基金跟漲抗跌

台股萬八得而復失，大盤上沖下洗讓投資人無所適從，不過穩健台股平衡基金淨值創新高；統計18檔台股平衡基金就有包括群益平衡王...

元大銀 Hello Kitty 分享聯名卡或分享黑啤卡 BicCamera最高享17%優惠

春節將至，不管是出國旅遊、採買年貨、聚餐或添購家電，只要使用元大銀行Hello Kitty分享聯名卡或分享黑啤卡刷卡消費...

美再停升討論降息與緩 QT 時點 投等債正向

FOMC會議第四度暫停升息，市場預期，未來一年美國經濟溫和著陸，年中前可望迎接貨幣政策轉向，新降息循環的來臨，資金派對前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。