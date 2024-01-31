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企業看第1季景氣觀望氣氛濃 調查：看淡多於看好

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

展望2024年，究竟企業如何看待景氣？根據1111人力銀行今（31）日發布的最新調查顯示，認為今年第1季景氣下滑比例占42.2%，而樂觀看待景氣好轉的有14.3%，認為持平的有43.5%，整體而言有57.8%受訪企業對於今年第1季景氣抱持正向態度，但相較於2023年同期，仍下滑9%，且看淡的比例明顯多於看好。

又觀察2024年第1季人力需求現況，徵才與不徵才企業比例呈現五五波態勢，調查顯示，目前急缺基層人力與中階技術人才兩大類型，主要徵才職務包括業務/貿易/客服/門市、操作/維修/技術服務、機械模具/生產製造、管理幕僚/人資/行政以及電腦系統/資訊/軟硬體。

細究徵才原因為補足流失人力60.7%、例行性徵才30.1%、業務量增加20.9%、提前搶才10.2%，以及企業擴編9.1%。又透過交叉分析顯示，今年第1季徵才缺口以「金融投顧/保險相關」、「資訊科技」以及「餐飲/住宿」三大產業求才若渴，合計在1111人力銀行釋出17.3萬多個工作機會。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據國發會日前公布12月景氣燈號為黃藍燈，代表國內景氣持續往好的方向前進，但要留意的是，近期紅海危機以及全球需求疲弱等問題，會讓企業對於景氣復甦的態度趨於保守，從這次調查結果可以看出，有42.2%企業直言看淡第1季景氣。

曾仲葳指出，根據金管會統計，在銀行、保險及證券期貨投信業獲利全面成長下，2023年前十月金融三業累計稅前盈餘已突破新台幣7,000億元大關，達7269.8億元，年增25.62%，亮眼的獲利表現牽動人事版圖，加速招兵買馬，以開創龍年新局；而資訊科技業扮演領頭羊角色，未來仍是AI題材一枝獨秀，具備相關領域的頂尖人才待價而沽；受到寒假及春節長假的消費旺季影響，餐飲及住宿人力缺口恐怕加劇，建議徵才企業適度調整敘薪條件，提高徵才誘因，才有機會在短時間內補足人力迎接商機。

得意假髮創辦人兼執行長鍾日生表示，2024年預計展店兩間門市，第1季要開第17間直營門市，目前在台北、台中和新竹三地招募有經驗的美髮設計師。設計師起薪4萬領先同業，三個月期滿後，月薪調至4.5萬元，平均月薪可達6至7萬，上看12萬元，再享國內外員工旅遊1至3萬元補助，整體薪酬制度健全，薪資最高的員工一年可領到近250萬元。

上述「企業第一季徵才暨加薪」調查，是1111人力銀行針對企業人資進行立意抽樣，調查時間2024年1月15日到1月30日，有效調查份數為1,010份。

徵才 景氣燈號

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