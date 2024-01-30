新壽增資問題 金管會銀行、保險兩局長給出三答案

新光金控兩派大股東連日來對金金分離、大股東干政、新光金是否要辦現金增資等三大問題爭論不休，銀行局長莊琇媛和保險局長施瓊華今日在金管會新春記者會上，在金管會主委黃天牧的指示下，分別對外給出明確的答案：

新光金現有董事結果是否有金金不分離問題？

銀行局長莊琇媛表示，關於金金分離，在金控負責人資格條件有規定，是以金控的董事、監察人、經理人等關係人不能再兼任另一家金融機構的董事、監察人、經理人為定義。

莊琇媛表示，先前已有檢視過新光金董事結構，主要在於直接大股東新柏所派駐的4席在新光金的董事，應是指新柏背後三家持股公司負責人是台新金董事長夫人彭雪芬，經過檢視，這4席董事並上述這些關係，所以不會違反金金分離規定。莊琇媛也強調，銀行局在109年請彭雪芬、吳東亮、新柏董事簽署「切結書」，避免利益衝突的問題。

吳東進的發言是否有大股東干政問題？

莊琇媛說明，大股東干政，是指沒在董事會作負責人，又提出很多經營意見，要經理人按大股東意思進行。但金管會認為，目前新光金最重要的是要增資，因為新光人壽已不符合RBC（資本適足率）的200%最低標準，而且其他董事也有提出現增需求，但董事會未有共識，金管會認為爭執大股東干政並非最重要，而是新光金要趕快增資，讓所有資本適足性符合規定才是重點。

新光金應否辦現金增資來為新壽注資？

保險局長施瓊華表示，在111年新光金改選之前，新壽所提的「準備金補強計畫」已經說的很清楚，從112年至114年 3年別增70億元，而且就是現金增資， 125億元一定是採取股東要增資，而且就是現金增資。另外，去年6月RBC不足低於法定標準，保險局也要求新壽提出增資及財業務計畫，當時新壽提出發債130億元加70億元現增，但現在只完成15億元，仍有55億元未完成：「所以新壽現增是必然的，一定要做！」已在1月22日已發函給新壽，要求一個月內提出現增讓RBC回到法定標準的計畫。

施瓊華也強調，由於125億元一定要用現金增資來補足：「新光金控勢必一定要辦現金增資，才能解決125億元的問題！」至於發債，雖然也可用於RBC，但發債是要付息，而且要還的，因此現增這個部分一定履行的：「而且當初新光金就已承諾了。」