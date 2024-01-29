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推年度廣告 中信銀握逾1700位高資產客掌1747億資產

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）深耕財富管理業務逾20年，隨著臺灣經濟發展趨勢，豐富民眾多元理財需求。中國信託銀行今（29）日特別推出「信賴，不只是一輩子的」年度廣告，描繪兩位摯友跨越友情視對方為「家人」及對彼此的信賴託付，展現中信銀行財富管理業務發展逾20年來，與客戶攜手並行如同家人的守護信念。

中信銀行於2000年設立貴賓理財中心、2005年金融監督管理委員會開放財富管理業務後，率先獲准辦理財富管理業務暨設立財富管理會員制度、2013年提出家庭理財分級會員制度、2017年設立私人理財團隊、2018年為資產新臺幣1.5億元級別以上客戶提供「臻富家」服務，2020年為首批獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」金融業者，截至2023年年底已有1,725位高資產客戶，總資產達新臺幣1,747億元，皆領先同業。

「信賴，不只是一輩子的」年度廣告由甫榮獲第60屆金馬獎最佳導演獎的蕭雅全導演拍攝，故事主軸以猶如兄弟的兩位摯友出發，以家人面臨突發狀況需給予的照應，或是身旁重要人士的生日等細節，呈現20年間共患難的友情、義氣，本片以細膩的手法記錄人生不同的難忘時刻，以及面對挑戰時，朋友互相扶持、相知相惜的可貴情誼，正如同中國信託與客戶一路相挺，得以放心託付的概念。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，中信銀行以「Best People」、「Best Platform」到「Best Solution」的全方位金融專業陪伴客戶共創財富。如鼓勵同仁持有專業證照，目前已有259人通過「高齡金融規劃顧問師」認證、80人取得「家族信託規劃顧問師」認證，更累計433人持證「國際認證高級理財規劃顧問」（Certified Financial Planner®, CFP®），其中CFP®持證人數為業界第一，以「Best People」專業理財團隊，針對客戶不同階段需求提供理財規劃與建議，「Best Platform」提供虛實整合全客群的平臺與產品，滿足客戶多元商品需求。中信銀行專家團隊以全方位家庭理財健診服務，提供最貼近客戶的「Best Solution」，攜手客戶規劃資產配置。

中信銀行 中國信託商業銀行 財富管理

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