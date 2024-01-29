農保理賠達1308萬！產險業靠機器人監控 理賠超迅速

近日最強寒流來襲，使得台灣連續多天多地氣溫都在10度以下，依農業部統計，截至25日為止，全台各地寒流導致的農業災損已超過百萬元，農金署也檢視農業保險保單，已有梨、石斑、鱸魚、虱目魚、吳郭魚等氣象參數型保單達理賠標準，共368位農漁民符合理賠條件，理賠金額達1308萬元。近年來政府擴大推動農業保險，產險公司也推出各式農業保單，加上農民投保意識提升，農業保險覆蓋率也從2015年的0.93%逐年提升至2023年的51.45%，大幅降低農業經營風險。

有鑑於全球氣候快速變遷，極端天氣發生頻率增加，重大天災往往造成農、林、漁、牧業者嚴重損失，農業部為協助農漁民分散經營風險，提高經營保障，穩定收入，自2017年起擴大推動農業保險，因應不同地區保險需求及農產物生長特性開發保單，並提供保險費補助，以提高農漁民加保意願及農業保險覆蓋範圍。農業部農業金融署表示，農業保險目前已開辦27種品項、43張保單。

富邦產險表示，自2017年溫度參數型養殖漁業保險（石斑魚、吳郭魚、虱目魚、鱸魚）開辦至今，目前投保面積已突破150公頃。近年來富邦產險更積極開發科技理賠，利用RPA機器人隨時監控氣象局各項天氣指數，當監控指數達到保單理賠標準時，系統立即發出通知，啟動理賠機制，並主動給付保險金。保戶不用天天監控溫度，更不用親自到保險公司申請理賠，透過科技運用，讓農漁民能夠感受更貼心有感且更即時的保險服務。

國泰產險於2016年推出首張芒果農作物保險，承保芒果之颱風、豪雨、寒害、高溫或霪雨等損失；2019年開辦芭樂保險，協助農民以因應氣候變遷、減少農業損失，值得注意的是，國泰產險亦在農業保險導入數位自動化服務，當達到理賠標準時，主動提醒保戶啟動理賠申請。

明台產險為解決高齡農民的痛點，提升投保意願，推出國內首創「農險理賠快易通」智能理賠服務。以柚子保險、柑橘保險為例，保險公司智能保險系統連線農作物所在地氣象站大數據，當偵測風速超過保單約定標準時，即可主動啟動理賠機制，簡訊自動通知農民，並依投保所附銀行帳戶於10日內下款，所有過程農民不用填寫任何申請表格、方便快速，未來亦將繼續擴大到養蜂保險等其他農業保險。