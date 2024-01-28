上周五新光金董事會有何內幕？ 還原現場看這裡

新光金創辦人吳東進過去數十年來給人的印象都是非常低調，且不太和媒體打交道，但他近來為了新壽增資案數度站上第一線發言所謂何來？除了堅持大股東不能迴避自掏腰包參與金控現增案挹注新壽資金的責任之外，吳東進派在董事會只有三席董事使得不同於公司派的聲音「出不來」，也使他不得不站出來，尤其上周五董事會之後公司派「已達成共識」的說法，他完全不能認同，今天再度出面表達主張。

上周五董事會的真實情況到底如何？公司派的「共識說」是否言過其實？據與會董事轉述，吳東進派所推派的獨董許永明，發言直指金控來辦理現金增資最符合時效性之外，甚至還用高鐵和高雄舉例，表示去高雄有很多種方式，但搭高鐵最快，同樣的，增資人壽有很多方式，但仍以金控辦現增來讓股東參與最妥適。除此之外，董事吳欣儒和李增昌都強調辦現增最快、也最單純，同時質疑聘請顧問公司評估的時效性，吳欣儒更關注當新光銀行的獲利全部上繳金控之後，會否反而有害新光銀行的經營。

而公司派所謂的董事會「歡樂氣氛」說，也讓吳東進派不以為然。首先，上周五董事會雖然把金管會來函列為報告案，但主席只是告知董事們金管會有緊急來函，且董事們各說各話，連討論都沒有，更不用說表決，公司派表示兩派董事已達成共識，讓吳東進派深感「被吃豆腐」，吳東進因此再度站上第一線澄清，免得被「消音」。據指出，新光金董事會目前暫訂在2月19日前後召開，屆時是否有共識？2月19日的董事發言紀錄會說話。

針對新光金是否應該辦現金增資？不僅金管會認為應該辦，在前年10月台新金為兩家金控合併一案，和新光金接觸時，也不否認辦理現金增資對新壽的必要性。當時，台新金由董事長吳東亮署名，在一份發給新光金全體董事的信函裡，也提到了在美元快速升息的情境之下，永豐金和國泰金都有對子公司增資的規畫，而台新金在與新光金合併之後，也願兌現增資200億元的承諾，來強化新光人壽的資本結構。

如今，新光金和台新金看似合併案雖然「暫時」已成過去式，但新壽增資很重要，卻是不能迴避的，當時被台新金這份信函舉例的國泰金控和永豐金控，都已為旗下公司舉辦現金增資，新光金是否該為子公司辦理現金增資？答案已經很清楚，也許現金增資對於大股東不利，也許會折損資本公積，但相較於新壽能得到的幫助，以及避免對獲利上繳金控的子公司的潛在負作用，或許大股東們對此共體時艱，更加責無旁貸。