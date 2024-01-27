新壽增資 爭取2月初報告金管會

新光金控昨日召開董事會討論旗下新光人壽增資案，新光金董事長陳淮舟在董事會上表示，希望能在二月初向金管會報告新壽增資案。

新光金旗下新光人壽增資勢在必行，然而，新光金董事會兩派人馬卻對於新壽增資方式各有不同意見，一派希望由新光金辦理現增挹注新壽，另一派則希望新光金集團子公司上繳獲利後，來為新壽注資。

新壽董事長魏寶生在董事會後轉述，陳淮舟開會時主動提出了相關時程規畫，期待二月初可以向主管機關報告，但何時能去報告仍由主管機關決定。

新壽副董事長洪士琪也轉述，昨日召開董事會時，陳淮舟主動將主管機關來函列入報告案，不但二月分董事會將在農曆年後提前召開，陳淮舟更展現對主管機關的尊重，會在董事會召開之前，先和主管機關報告。不論是新壽、還是新光金召開董事會，都有會前七天發通知的規定，因此，按時程來推算，新光金必須在農曆年前就向主管機關報告。

洪士琪表示，昨日董事會氣氛和諧，「共識就是ＲＢＣ（資本適足率）和增資都很重要！」外界關注新光銀行、證券上繳獲利給金控來為人壽增資，是否會讓新光銀行本身的發展被壓抑？

對此，魏寶生也表示，子公司上繳獲利挹注新壽的部分，都會經過主管機關核准。另外，銀行及證券董事會也會把關上繳額度，倘若會傷害子公司發展，銀行、證券子公司的董事會也不會同意。

洪士琪指出，新壽增資是一定要做的，金控對人壽子公司該盡的義務一定會努力達成，未來還有半年時間，仍會繼續努力。他並強調，增資七十億元是手段，讓ＲＢＣ達到百分之二百才是最後目的。

洪士琪說，昨日董事會上，董事們暢所欲言，因為大家對於新壽增資目標都一致，「股東難免有不同意見，但最後一定會有共識！」而用子公司盈餘來增資，董事也都支持，包括獨董在內的董事，「不是三個月找財務顧問，而是三個月內希望財顧提報告給我們」，洪士琪也強調：「我們沒有拖時間！」

據了解，昨日董事會大部分時間都在討論新壽增資事宜，董事各自發表意見，但吳東進派的三席董事包括獨董許永明、董事吳欣儒、李增昌仍表達應該由金控來辦現金增資；兩派人馬接下來能否在農曆年後的董事會上取得共識，仍有待觀察。