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今年來生技醫療基金全面正報酬 新療法推陳出新

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
隨著生物相似藥推出，有助進一步帶動成本降低、獲利成長，而整體醫療保健市場仍持續朝向正向發展，包括阿茲海默症、減肥藥、RSV疫苗等皆是每年超過百億的市場規模，而隨著疫情後帶動醫療動能增溫，整體行業需求提升。示意圖／聯合報系資料照
隨著生物相似藥推出，有助進一步帶動成本降低、獲利成長，而整體醫療保健市場仍持續朝向正向發展，包括阿茲海默症、減肥藥、RSV疫苗等皆是每年超過百億的市場規模，而隨著疫情後帶動醫療動能增溫，整體行業需求提升。示意圖／聯合報系資料照

隨著聯準會暫停升息，成長型醫療保健股近期也贏來反彈，今年來MSCI生技醫療指數上漲1.84%、NBI指數上漲1.59%。根據CMoney統計，截至23日止，前五強基金累積漲幅超過3.5%，其中群益全球關鍵生技基金與PGIM保德信全球醫療生化基金更有超過5%的漲勢，投資人不妨多加留意。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，隨著通膨壓力下降，利率風險同步放緩下，自去年第4季以來醫療保健類股迎來反彈。後市來看，在升息循環靠向終點下，市場投資氣氛改善，生技醫療產業基本面仍屬穩健，且隨著全球有多款藥品將面臨專利懸崖，產業併購案可望更為頻繁，有助帶動相關個股表現。

此外，在新療法推陳出新下，如細胞療法、基因療法持續導入到醫療過程上，以及特殊藥物使用量增加下，亦有助於相關廠商之營運表現。整體來看，鑒於醫療需求不減，加上產業新商機題材持續發酵，例如：減肥藥、癌症與心理健康疾病相關藥品等等，投資題材多元，中長期投資前景仍可期待，建議投資人不妨透過生技醫療基金來參與行情。

群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄表示，隨著生物相似藥推出，有助進一步帶動成本降低、獲利成長，而整體醫療保健市場仍持續朝向正向發展，包括阿茲海默症、減肥藥、RSV疫苗等皆是每年超過百億的市場規模，而隨著疫情後帶動醫療動能增溫，整體行業需求提升，而大型製藥公司也積極透過併購尋求成長機會，因此在產業發展穩健正向且投資題材豐碩之下，後市表現仍值得期待，建議投資人不妨透過生技相關ETF來參與，把握產業投資契機。

生技 群益

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