獨／金管會23日發函新光金討論增資 周五董事會是否入列議程受矚目

據透露，金管會已在23日緊急發函新光金，由於新光金旗下新光人壽的RBC不到179%，因此，要求新光金儘速將現金增資案提會討論，這使得本周五的新光金董事會，勢必得把現金增資案入列正式議案討論。

新光金在26日的董事會，並未把現金增資列入討論議案，但由於金管會已緊急來函，整個情勢將大逆轉。法界人士指出，新光金董事長陳淮舟身為主席，可以徵求在場全體董事的同意，要求將現金增資案提會討論，由於金管會已在本周二公開對外證實有約談新光金、新壽的4位董總，並強調現增勢在必行，否則將依照143條各款規定，從限制業務、減薪，到撤換負責人各種措施都有可能，可說下最後通牒，事態緊急，足以入列重大議案，可獲當場討論。

相關人士則表示，新光金下次董事會是在2月過年後才召開，依慣例，不可能把政府主管機關的緊急來函，拖到下個月再討論，金管會也知道新光金在本周五開董事會，因此來函時間也在董事會之前，要求新光金在當次董事會就儘速討論的想法已很明確。

對於新光金今日發出的千字文公開聲明，對此接近新光金大股東吳東進的相關人士提出了四大質疑。

這位吳東進派人士指出，新光金的這篇聲明，提到要元富證券、新光銀行上繳獲利給新光金，來為新壽增資的方式，才是傷害新光金股東利益，因為原本新光金可配息的來源，就是元富證和新光銀行這兩家有獲利的公司，但如此一來都拿去給新壽增資了，哪有錢再配發股息？況且，這種方式為新壽增資，錢根本不夠。

這位人士也為吳東進抱屈，改革派尚未入主之前，RBC是184%，但去年底卻變成179%，比入主前還低；再者，2022年底新壽才虧47億，結果2023年底虧171億，

而提到在面額之下增資傷害股東，這位人士也表示，當前解救新光人壽RBC不足，是燃眉之急，即使股價在面額之下也應增資，況且，股價即使在面額之下，現有股東可以不認，但其他投資人若認為值得參與，也仍有機會參與，不致於連機會都沒有。

這位人士也認為，新光金辦現增的必要性，不僅為新壽，也為自己，因為新光金的雙槓比很高，先前金管會所公布可配發資本公積來作股息的金控，新光金不符合的其中一項條件，就是槓桿比太高，所以新光金若增資，也可為自己降低負債比，公司派不應一再迴避。