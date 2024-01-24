三商壽2023年稅後虧損95.2億元 淨值比提升至2.97%

三商美邦人壽（2867）公布2023年財報自結數，三商壽2023年自結稅後虧損為95.2億元，然與2022年相較該公司整體虧損金額已縮減41.4億，2023年本期綜合損益總額為利益60.4億，淨值為399.4億元，較2022年底增加110.9億，淨值比提升至2.97%，仍未達3%門檻。三商壽表示，預期今年台美利差將縮減，更有利於降低外匯避險成本及提升投資收益，也將持續強化資本，健全財務體質。

三商美邦人壽表示，2023年因處於台美利差居高不下的不利環境下，外匯避險成本維持高檔，較2022年增加107.9億。另受2023年11、12月新台幣兌美元匯率大幅度強升，影響匯兌損益，導致該公司2023年自結稅後虧損為95.2億元，然與2022年相較該公司整體虧損金額已縮減41.4億，2023年本期綜合損益總額為利益60.4億，淨值為399.4億元，較2022年底增加110.9億，淨值比提升至2.97%，總資產達1.52兆元，較2022年底成長4.4%。

三商美邦人壽指出，受惠於國內外股市上漲影響，2023年權益類已實現獲利較2022年增加142.7億，權益類未實現損失亦較2022年減少96.3億；經常性收益率為3.23%，較2022年增加0.11%。雖仍受整體環境波動影響，該公司2023年累積經常性收益、資本利得等方面的表現，均較2022年佳。

展望2024年，三商美邦人壽表示，由於美國FED利率政策可望轉為降息，預期台美利差將縮減，更有利於降低外匯避險成本及提升投資收益。

雖壽險業普遍因金融環境改變面臨保費衰退，三商美邦人壽業務動能仍持續穩健發展，2023年新契約保費收入達334億元，較2022年成長12.7%，新契約保費收入與整體壽險業相比表現相對亮眼。除投資型商品新契約保費較2022年成長14.4%外，另長年期健康險新契約保費亦較2022年成長14.4%，足見該公司為接軌IFRS 17並推廣銷售具高CSM之保障型商品策略已獲得良好成效。