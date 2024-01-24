快訊

被烏軍擊落？俄國防部：載65名烏軍戰俘運輸機墜毀 燒成火球影片曝光

「賀瓏夜夜秀」來賓調侃身障者恐違法 是否開罰？衛福部表態了

秀肌肉？共軍公布山東艦近日完成一系列訓練任務

三商壽2023年稅後虧損95.2億元 淨值比提升至2.97%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

三商美邦人壽（2867）公布2023年財報自結數，三商壽2023年自結稅後虧損為95.2億元，然與2022年相較該公司整體虧損金額已縮減41.4億，2023年本期綜合損益總額為利益60.4億，淨值為399.4億元，較2022年底增加110.9億，淨值比提升至2.97%，仍未達3%門檻。三商壽表示，預期今年台美利差將縮減，更有利於降低外匯避險成本及提升投資收益，也將持續強化資本，健全財務體質。

三商美邦人壽表示，2023年因處於台美利差居高不下的不利環境下，外匯避險成本維持高檔，較2022年增加107.9億。另受2023年11、12月新台幣兌美元匯率大幅度強升，影響匯兌損益，導致該公司2023年自結稅後虧損為95.2億元，然與2022年相較該公司整體虧損金額已縮減41.4億，2023年本期綜合損益總額為利益60.4億，淨值為399.4億元，較2022年底增加110.9億，淨值比提升至2.97%，總資產達1.52兆元，較2022年底成長4.4%。

三商美邦人壽指出，受惠於國內外股市上漲影響，2023年權益類已實現獲利較2022年增加142.7億，權益類未實現損失亦較2022年減少96.3億；經常性收益率為3.23%，較2022年增加0.11%。雖仍受整體環境波動影響，該公司2023年累積經常性收益、資本利得等方面的表現，均較2022年佳。

展望2024年，三商美邦人壽表示，由於美國FED利率政策可望轉為降息，預期台美利差將縮減，更有利於降低外匯避險成本及提升投資收益。

雖壽險業普遍因金融環境改變面臨保費衰退，三商美邦人壽業務動能仍持續穩健發展，2023年新契約保費收入達334億元，較2022年成長12.7%，新契約保費收入與整體壽險業相比表現相對亮眼。除投資型商品新契約保費較2022年成長14.4%外，另長年期健康險新契約保費亦較2022年成長14.4%，足見該公司為接軌IFRS 17並推廣銷售具高CSM之保障型商品策略已獲得良好成效。

淨值比 三商美邦人壽

延伸閱讀

世衛：歐洲麻疹大爆發 2023年病例激增45倍

中國房市不振 京滬頂級明星學區房價走跌

林氏壁揭台人旅日花費 網友稱去「這處」如同赴韓：耳邊都是韓語

內需熱絡 零售、餐飲今年將續旺

相關新聞

銀行發財水限時限量供應 今年放這兩個方位才會發

上海商銀（5876）於新春期間特別舉辦「龍年賀歲，財運滾滾來」活動，延續兔年廣受好評的銀行首發錢母熱潮，上海商銀再次針對...

龍年賀歲 上海商銀錢母、發財水這樣拿

上海商銀（5876）於新春期間舉辦「龍年賀歲，財運滾滾來」活動，上海商銀指出，龍年將至，為感謝客戶支持，並延續兔年廣受好...

搶攻年貨商機 街口支付攜手千家通路推優惠

街口支付攜手六大電商平台與千家實體通路搶攻年貨商機，推出「街口年貨大街」， 2 月 14 前日祭出千張限量年貨券、集點卡...

「創新領航-新創企業邁向資本市場說明會」2月1日登場

櫃買中心為積極推動創櫃板，協助新創企業成長發展，特攜手臺中軟體園區辦公室、KPMG-臺中所及鼎新電腦（股）公司，共同於2...

新台幣午盤貶0.8分 暫收31.336元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.336元，貶0.8分，成交金額5.89億美元

元富證券勇奪櫃買市場交易競賽「三冠王」

新光金控旗下元富證券昨（23）日獲頒櫃檯買賣中心112年度上櫃 ESG ETF 交易獎勵活動「E鳴驚人獎」、「ESG特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。