誤匯統一發票獎金！多兩個零變20億 華南銀遭罰400萬

國內出現金融機構代發統一發票獎金匯錯款項，被金管會罰鍰。金管會今（23）日宣布，華南銀因新建「台外幣代收付系統」沒有完整測試，導致去年6月代發統一發票獎金款項匯錯帳，誤匯入20.25億元，高於原預計撥付2,025萬元，事發後又延遲通報重大偶發事件，因此依照銀行法第129條第7款規定，對華南銀罰鍰400萬元。

此事發生在2023年6月6日，華南銀原本執行發放去年5月統一發票中獎獎金，於6月6日凌晨1點39分執行財金公司代發統一發票獎金入帳作業時，因該系統轉檔時發生金額欄位移位，造成入帳金額多2個零，共計35,952筆異常入帳，誤匯入金額20.25億元，高於正確撥付金額應為2,025.89萬元。

金管會指出，雖然華南銀在當日凌晨4點28分執行帳務更正作業，但隔了一天才通報重大偶發，加上部分客戶帳戶已轉出資金或代扣繳公用事業費用，導致帳戶餘額不足無法更正，最終受影響客戶計142戶、未得及時收回金額918萬元。

經過銀行催還，至2023年10月，客戶共計返還816萬戶，返還率89％，仍有14位客戶尚未返還102萬元。對於未返還金額，銀行已經主張展開法定催討程序。

金管會認為，華南銀在資訊系統上有兩大明顯缺失。

首先，因去年6月1日，華南銀執行各款項代收付作業資訊系統，變更為新建的台外幣代收付系統，新升級系統轉換時候，將原本A格式誤用成B格式，才出現系統轉檔時，金額欄位移位，「如果系統沒有升級，可能就不會出現這次錯誤」。

銀行局認為，華南銀這次沒有完善建立以及確實執行內控制度，包括：第一，資訊系統轉換作業，沒有完善建立客戶權益保護措施。第二，華南銀沒有確實執行資訊系統轉換作業相關規範。

金管會認為，華南銀的「台外幣代收付系統」，需執行各項入扣帳款交易服務，重要性應屬「金融機構資通安全防護基準」規定第一類電腦系統範疇，但華南銀資訊系統轉換緊急應變計畫與教育訓練，都沒有規範納入客服部門。

這導致系統異常事件發生時，華南銀客服部門接獲客戶投訴未得即時回應，且於事發後逾13小時始發送簡訊通知客戶，亦不利客戶掌握自身權益受影響情形。

其次，華南銀系統轉換前準備工作，發現誤用財金公司之其他來源檔格式後，並未依內規進行平行測試或整體性演練，即逕行上線。轉換後，沒有監控系統上線情形，系統上線後首次執行統一發票獎金入帳批次作業，華南銀未依內規配置適當人員持續監控系統上線作業及確保資料正確，反而是客服部門接獲客戶來電始發現異常並聯繫資訊單位人員到行處理

此外，金管會認為華南銀的查核報告沒有完整提供事件過程，且等到6月7日，銀行局主動電話通知華南銀後，華南銀才在當日的晚上9點通報重大偶發事件。因此，最終依據違反銀行法第45條之1第1項及內控內稽辦法第3條第1項、第8條第1項規定，爰依銀行法第129條第7款規定核處400萬元罰鍰。