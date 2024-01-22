醫美刷卡大戶！ 銀行大數據：55歲熟女年砸60萬「修臉」

誰是醫美大戶？根據兆豐銀內部大數據分析，2023年醫美刷卡的前百名大戶中，逾8成女性、平均年齡落在55歲熟女族群，每次花費平均為3.6萬元，等於一個月小資族的月薪，醫美大戶現形也讓各銀行嗅到商機搶進。

兆豐銀分析發現，最熱衷醫美的刷卡族群，是55歲的熟女們，每人每年在醫美刷卡次數約16.5次，相當於不到一個月就會「進廠維修」一次，每次花費平均為3.6萬元等於一個小資族的月薪，一整年光是在醫美刷卡額就達60萬元。

以地區別來看，主要以新竹以北佔比54%居大宗，最多落在新北市(20%)、其次為台北市(19%)，台中市則居第三(15%)，顯示雙北都會區女性最捨得砸錢「修臉」。

若將範圍縮小觀察，前10名醫美大戶更有一名退休男性，每年豪擲破百萬元進行醫美消費，可見愛美不分男女，重視外貌的男性也是大有人在，花費力道絲毫不亞於女性。

不少愛美民眾都會把握春節期間進行醫美療程，希望在連假度過恢復期，年後華麗變身，因此醫美與整形外科診所每年12月到農曆過年的來客數往往能比其他時節至少增加3成以上，然而醫美療程所費不貲，不少人都會選擇用刷卡方式支付，連帶也帶旺信用卡的醫美簽帳金額。

據兆豐銀行統計，去(112)年疫情趨緩、口罩解禁，許多民眾更願意花錢投資自己外在美，因此醫美整體刷卡消費筆數不僅年成長近4%，金額更增加近10%。

為搶攻醫美消費商機，兆豐銀推出醫美業者收單優惠費率，除提供業者免設質且可快速申請刷卡機的專案，同時也可讓消費者透過刷卡享有分期付款的便利性，民眾過年「修臉」可挑接受刷卡付款的診所，享受分期、或延後付款的彈性，讓變美更無負擔。