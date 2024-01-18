存股族利多 金控可望用老本發股利

金管會再對金融股的股利行情放送利多。據了解，金管會已拍板，金控動用資本公積及法定盈餘公積配息規範將脫鉤，尤其大幅鬆綁動用資本公積的財務條件，將使金控今年配發股利時可以比照去年繼續動用老本，等於金控今年配發股利的行情，可望維持去年水準或超越去年，十四家金控中多數業者都能受惠，壽險型金控尤其受惠最多。

壽險型金控旗下壽險公司，雖然去年股債評價損失比二○二二年改善很多，但由於去年十一、十二連續兩個月虧損，使得今年的股利發放水準不確定性升高，如今金管會大幅鬆綁資本公積配息的規定，使得大型的壽險型金控，除了依賴旗下銀行上繳的股利來配發外，還能夠動用資本公積來加碼股利水準。

另外，由於法定盈餘公積和公司健全性相關，具有充抵資本性質，因此動支配息規範仍比資本公積嚴格。據了解，金管會決策邏輯主要在於資本公積畢竟來自於股東，因此願意給予較大的參與配發股利的彈性，金管會預計今天進一步說明相關細節。

金管會去年十月十九日公布「金控以法定盈餘公積及資本公積發給股東現金相關規定」草案，當時針對金控動用資本公積或法定盈餘公積配息明定四大財務條件限制，包括資本適足率、財務健全度、資本結構、財務結構及槓桿比率等，都有限制條件，但不少金控業者反映限制過於嚴格，尤其是爭取資本公積跟法定盈餘公積的動用能夠脫鉤，如今金管會等於是送大禮給金控業者。但據了解金管會仍會採取個案審查，不希望業者濫用。