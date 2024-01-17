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利變型保單超夯 壽險業者：投保前4大眉角要留意

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
利率變動型商品可說是近年為保險市場上最受歡迎的商品之一。情境示意圖。圖／ingimage
利率變動型商品可說是近年為保險市場上最受歡迎的商品之一。情境示意圖。圖／ingimage

利率變動型商品可說是近年為保險市場上最受歡迎的商品之一，而利變型商品除了商品提供的基本保障外，保戶可透過保險公司運用對應區隔資產的獲益，藉由宣告利率的機制，提高自己的保障。壽險業者也建議，在投保之前，有4大眉角要留意。

全球人壽指出，第一，宣告利率非固定或保證的利率，保險公司在利率變動型商品宣告利率的宣告上，並非依循任何外部的經濟指標，而是依照運用對應區隔資產所產生的獲益結果來進行宣告。

第二，回歸保險本質，不以宣告利率選商品，由於利率變動型商品的保障期間均屬長期保障甚至是終身保障；因此，建議民眾在購買利變商品時，詳細檢視保險商品所提供的保險內容與保障範圍是否適合自身的需求。

第三，外幣保單，會有匯率風險，在投保外幣保單前，除了評估保險商品本身是否符合自身需求外，應同時考量自身承受匯率風險能力、未來是否有外幣需求，以及外幣所屬國家之政治及經濟變動風險等因素，納入通盤考量。

第四，提前解約，恐無法拿回全部保費，建議投保前要先確認身邊有足夠的備用金。投保之後真的有急需，利率變動型人壽保險基本上都有提供保單借款供保戶短期週轉使用，同時保有原本規劃的保障。

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