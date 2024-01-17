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鞏固高端客忠誠度 一銀這張卡外幣消費2.2％ 回饋無上限

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
一銀Glory+世界卡提供外幣消費2.2％回饋無上限。圖/第一銀行提供
一銀Glory+世界卡提供外幣消費2.2％回饋無上限。圖/第一銀行提供

第一銀行（2892）瞄準高端富裕客群，第一銀行 GLORY+世界卡，全方位升級打造商務差旅高保障、海外消費2.2％回饋無上限、保費理財2.6％高回饋，並搶先推出證交稅、期交稅線上繳納免手續費服務。

第一銀行 GLORY+世界卡提供商務差旅刷團費或機票，享5,000萬元公共運輸工具期間旅平險與30天1,000萬元海外全程旅行平安保障，一年最高6次國際機場接送及10次免費機場貴賓室服務，憑卡至分行再享臨櫃結匯減碼優惠，提供連貫式金融服務禮遇。

為鞏固刀端客群，第一銀行 Glory+世界卡精選全台9家高爾夫平日2,450元起揮桿優惠價，與尊享五星級飯店住宿與用餐優惠，包含台北六福萬怡敘日全日餐廳、台中林酒店森林百匯、高雄萬豪酒店豪享自助餐廳平日2人午餐最低65折起，及君品酒店、台南晶英酒店、花蓮秧悅等多家頂級飯店平日住房一泊一食3,300元起優惠。

第一銀行表示，致力打造尊榮理財禮遇，帶動頂級客群近九成高忠誠用卡比率，不限保險公司，保費單筆滿額最高1.2％刷卡金，累計保費再享1.4％回饋無上限，獨享最高2.6％回饋。

6月底前，新申辦 Glory+世界卡，核卡60天刷滿一般消費6萬元，贈刷卡金2,000元，累積消費滿45萬元，再享6,000元刷卡金或知名品牌膠囊咖啡機奶泡組合好禮二選一。

第一銀行 刷卡 保費

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