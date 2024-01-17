鞏固高端客忠誠度 一銀這張卡外幣消費2.2％ 回饋無上限
第一銀行（2892）瞄準高端富裕客群，第一銀行 GLORY+世界卡，全方位升級打造商務差旅高保障、海外消費2.2％回饋無上限、保費理財2.6％高回饋，並搶先推出證交稅、期交稅線上繳納免手續費服務。
第一銀行 GLORY+世界卡提供商務差旅刷團費或機票，享5,000萬元公共運輸工具期間旅平險與30天1,000萬元海外全程旅行平安保障，一年最高6次國際機場接送及10次免費機場貴賓室服務，憑卡至分行再享臨櫃結匯減碼優惠，提供連貫式金融服務禮遇。
為鞏固刀端客群，第一銀行 Glory+世界卡精選全台9家高爾夫平日2,450元起揮桿優惠價，與尊享五星級飯店住宿與用餐優惠，包含台北六福萬怡敘日全日餐廳、台中林酒店森林百匯、高雄萬豪酒店豪享自助餐廳平日2人午餐最低65折起，及君品酒店、台南晶英酒店、花蓮秧悅等多家頂級飯店平日住房一泊一食3,300元起優惠。
第一銀行表示，致力打造尊榮理財禮遇，帶動頂級客群近九成高忠誠用卡比率，不限保險公司，保費單筆滿額最高1.2％刷卡金，累計保費再享1.4％回饋無上限，獨享最高2.6％回饋。
6月底前，新申辦 Glory+世界卡，核卡60天刷滿一般消費6萬元，贈刷卡金2,000元，累積消費滿45萬元，再享6,000元刷卡金或知名品牌膠囊咖啡機奶泡組合好禮二選一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言