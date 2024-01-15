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群聯攜手第一銀行推員工持股信託 鼓勵員工買公司股票

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
群聯電子攜手第一銀行，開辦員工持股信託。圖／公司提供
群聯電子攜手第一銀行，開辦員工持股信託。圖／公司提供

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）今（15）日宣布，為提升員工福利，協助同仁長期儲蓄、累積財富，並透過獎酬多元化留住優秀人才，提高員工向心力，於今日與第一銀行共同簽署員工持股信託契約，依據員工每月提存之自提金，公司相對提撥獎勵金，透過信託機制鼓勵員工以購買公司股票的方式儲蓄，激勵同仁與公司共創良好績效。

群聯表示，成立於2000年，在NAND控制晶片與NAND儲存方案的各種應用領域均繳出不凡成果，包括於2024年推出全球首款PCIe 5.0 DRAM-less SSD控制晶片E31T、PCIe 4.0 SSD E22T 車用儲存方案獲頒2024年度台灣精品獎、2023年成為全球第一家通過車規ASPICE CL3等級之eMMC控制晶片獨立供應商、以及2023推出全球最速的PCIe 5.0 client SSD儲存方案E26等。

群聯表示，除了持續研發新技術及維持業界領先地位外，也非常重視人才培育，並致力於員工福利的提升，不僅提供具業界競爭力的薪資以及各種軟硬體的福利措施 (例如 醫療諮詢、員工EAP協助方案、全國首創空中運動場、開心農場、美食街等) 以外，今年更將「員工持股信託」納入員工福利計劃，將員工轉化為股東，促進企業績效與員工利益結合。本次合作主要是借重第一銀行在員工持股信託業務方面的豐富經驗，以及全方位的信託服務，幫助群聯同仁在工作打拼之餘，亦能藉由員工持股信託計畫的制度規劃，達到共好多贏的永續經營與幸福企業精神。

控制晶片 2024 群聯

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