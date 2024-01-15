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全台最大規模案場 永豐主辦向陽多元漁電158億聯貸

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐銀行積極打造多元綠色金融服務再創嶄新里程，上週與向陽多元光電簽訂聯合授信合約，統籌主辦全台最大規模漁電共生聯貸案，總金額158億元。永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐擔任統籌主辦及額度管理銀行並邀集16家金融同業參與，超額認購近2倍，資金投入建置位於嘉義縣的242 MW（Megawatt；百萬瓦）案場，活化土地利用、共創經濟與環境雙贏；永豐銀行累計主辦漁電共生型聯貸案總金額逾500億元，全台第一。

主辦漁電共生聯貸逾500億 全台第一

秉持「翻轉金融　共創美好生活　Together, a better life.」企業願景，永豐銀行自2021年起陸續統籌主辦9筆漁電共生型聯貸、累計金額已逾500億元、裝置容量達930 MW，案件數、金額及裝置容量皆為全台第一；永豐銀行表示，截至去（2023）年底，旗下融資合作的各類型太陽光電裝置總容量逾3.4 GW（Gigawatt；百萬瓩）、融資餘額市占約3成，穩居業界領先，同時陸續推動地熱發電、儲能及小水力電站等專案融資，以綠色行動力實踐淨零排放。

綠色金融先行者 多元化推動淨零排放

致力響應國家政策，永豐銀行榮獲財團法人金融聯合徵信中心頒發《特別貢獻獎－永續融資》等多項殊榮；永豐銀行表示，為持續推廣淨零排放，永豐亦與太陽光電系統公會共同舉辦研討會，攜手太陽光電業者共同探討淨零轉型趨勢，並輔以綠色金融服務，導引資金、攜手企業夥伴共同邁向永續家園。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。

永豐銀行 太陽光電 聯貸案

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