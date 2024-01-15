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新壽增資 吳東進表態支持

聯合報／ 記者戴玉翔陳佩嘉／台北報導

新光金控經營權之爭去年六月落幕，爭議仍不斷。金管會要求公司當初承諾的七十億元新壽增資案須到位，但截至去年底只有十五億元到位，新光金創辦人吳東進透過幕僚表示，他個人絕對支持增資，同時也透過在新光金的董事表達大股東積極增資意願，絕對沒有大股東為增資喬不攏的問題，「喬不攏的不是他（吳東進）」。

去年在新光金股東會後、董事會成員底定之際，就曾傳出吳東進未來不排除透過董事成員改派方式，更積極向董事會建言。

外界推測，若未來吳東進與其他大股東仍無共識，吳東進不排除會採取「更積極的方式」向董事會建言，包括派任更能代表自己聲音的董事或其他方式，進入董事會，給出更好的建議。

吳東進 新光金控 股東會

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