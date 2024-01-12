限量小物抽獎 國泰推出「阿發種子紅包袋」響應氣候永續

龍年開運小物只有發財水、發財金嗎？作為新春開運小物，國泰金控（2882）今年除準備發財水外，更結合ESG概念，推出含有「百里香」種子紙的限量「阿發種子紅包袋」，民眾只要透過國泰金控旗下數位通路（人壽、銀行、產險、證券、投信官網）智能助理阿發，完成指定任務，即有機會獲得這項精美小物，讓民眾享受年節氣氛的同時，也可以響應氣候永續。

「阿發種子紅包袋」以可愛的智能助理阿發為主題，並用花草樹木點綴；隨袋附上阿發造型「種子紙」，將其泡水後放入土中，過些時日即會冒出嫩芽，象徵新的一年，國泰與客戶種下心意，「讓好事持續發生」。

國泰金控表示，「阿發種子紅包袋」所附的，是香料植物「百里香」的種子。百里香是天然的抗氧化劑，可以維護身體健康，免於受到自由基攻擊傷害。也常被用來做料理提味之用，由於味道溫和，不會搶走其他食材的氣味，是一種百搭的香料。此外百里香能抑制細菌生長，破壞細菌的細胞膜，具有抗菌效果。

想要拿到「阿發種子紅包袋」的客戶，即日起可到國泰金控旗下數位通路(人壽、銀行、產險、證券、投信官網)，完成指定任務，即可參加抽獎。幸運抽中「阿發種子紅包袋」的客戶，2月初將會以掛號方式寄送至客戶留存之通訊地址。此外還有小樹點、超商電子禮券與餐飲優惠券等好禮，歡迎客戶踴躍參與。

國泰以「氣候、健康、培力」三大主軸，作為集團永續發展的長期策略執行方向。國泰在追求數位與強調永續的趨勢下，勇於面對大環境下必經的轉型挑戰，打造出值得客戶信任的金融科技與企業永續文化。國泰此次結合ESG概念，推出「阿發種子紅包袋」，希望能陪伴所有客戶「種下希望、擁抱夢想」。