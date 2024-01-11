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南山人壽禁售令解除 中華信評：競爭地位持續穩固

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導
中華信評今（11）日表示，主管機關在近期解除了南山人壽保險股份有限公司（南山人壽）銷售投資型保單的禁令，以及該公司完成了保單資訊系統的優化作業，將有助於鞏固該公司在國內的競爭地位。圖／聯合報系資料照片
中華信評今（11）日表示，主管機關在近期解除了南山人壽保險股份有限公司（南山人壽）銷售投資型保單的禁令，以及該公司完成了保單資訊系統的優化作業，將有助於鞏固該公司在國內的競爭地位。圖／聯合報系資料照片

華信評今（11）日表示，主管機關在近期解除了南山人壽保險股份有限公司（南山人壽）銷售投資型保單的禁令，以及該公司完成了保單資訊系統的優化作業，將有助於鞏固該公司在國內的競爭地位。中華信評指出，在資訊系統問題改善後，南山人壽現行治理標準與營運紀錄已與國內相當。

南山人壽因受到與「境界成就計畫」相關的資訊問題影響，於 2019 年 9 月遭金管會罰款3,000萬元，停止董事長杜英宗暨董事職務2年，2019年上半年財報得重新調整，停賣投資型保單直到系統改善為止勒令暫停其投資型保單新契約業務的處分令。該道處分令在南山人壽的系統改善成果經第三方與主管機關認證核可後，近期金管會宣布停賣令解除。

中華信評認為，南山人壽因企業基礎穩固、銷售通路具有韌性，且產品策略積極主動而在國內的壽險業中擁有強健的業務地位。投資型保單重新銷售使該公司得以恢復與其他主要業者相近且完整的產品組合。中華信評認為，此舉將進一步為該公司向國際財務報導準則，IFRS17過渡期間的業務動能提供支撐。

由於南山人壽的資訊系統業已改善，中華信評認為，該公司的治理標準與營運記錄現已與國內同業相當，中華信評先前對南山人壽給出「twAA」評等，評等展望「穩定」。

南山人壽 華信 保單 金管會 壽險業

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