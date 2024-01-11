美降息在望 南山人壽董座：台灣壽險業保費將重拾成長

彭博資訊報導，台灣壽險業過去幾年飽受美國聯準會「暴力」升息之苦，如今終於迎來降息哨音。台灣第三大壽險公司南山人壽的董事長尹崇堯對2024年壽險業展望抱持正面看法，與此同時，該公司投資型保單銷售禁令已解除，有利於恢復保費成長與投資動能。

尹崇堯周三接受彭博專訪時說，「聯儲會勢必會降息，這對保單銷售有利」。他預期聯準會會在上半年降息，利率轉向後將吸引民眾自高利率金融產品重新回來購買保單，台灣壽險業保費料將中止衰退、重返成長。

此外，金管會甫宣佈解除自2019年以來對該公司的投資型保單銷售禁令，尹崇堯指出，不只對保費收入有幫助，也有助南山人壽衝刺市占率。

受到美國高利率與保險業監理逐年收緊的影響，台灣壽險業保費收入2022年創下空前減幅21%，而在2023年前11個月衰退6.3%，勢將繳出連續第五年衰退的成績。

保費收入衰減告終，意味壽險業可望重拾擴張與投資力道。尹崇堯認為，現在依然只有美元債券可以提供匹配的存續年期，未來也將持續聚焦美元公司債券。

在台灣即將舉行總統大選之際，現年40歲的尹崇堯談論到對於未來政府的期許，他點出，IFRS 17與ICS2.0等財務與資本新規範是「房間裡的大象」，不能忽視。主管機關曾經承諾新制會帶給業者正向影響，不會阻礙企業營運，希望未來仍朝向這個方向前進。

為接軌新規，南山與其他同業都有增資需求，尹崇堯未透露具體金額。他並表示，南山仍在規劃上市但無時間表。

南山人壽為原美國AIG集團所經營，於2011年後由潤泰集團與寶成工業合資的潤成控股入主。根據公司財報，截至2023年第3季，資產總計5.47兆元台幣，為台灣第三大壽險公司，但不同於排名在前的國泰與富邦，背後有金控集團的奧援。

潤成入主南山人壽後，潤泰集團總裁尹衍樑之子尹崇堯於2019年進入董事會，並獲推舉擔任董事長，然而當時主管機關以經驗不足為由拒絕此一人事安排，直至2022年才獲准上任。